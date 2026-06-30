Los jesuitas se despiden de El Natahoyo con una misa el día 4 presidida por el Arzobispo de Oviedo
La Compañía de Jesús mantienen en la zona oeste el Revillagigedo y el Hogar de San José
La Compañía de Jesús dejará definitivamente la gestión de la parroquia de San Esteban del Mar de El Natahoyo el próximo día 4 de julio, sábado. Los jesuitas celebrarán una eucaristía en el templo que estará presidida por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, y Enric Puiggròs Llavinés SJ es el actual Provincial de la Compañía de Jesús en España.
Al barrio de El Natahoyo llegaron los jesuitas en 1929, hace 97 años. Los Jesuitas, eso sí, seguirán presentes el Centro de Formación Profesional Revillagigedo, que dirige el jesuita Javier Pérez de la Canal, y también en la Fundación Hogar de San José, en la que colabora el jesuita Manuel Otero. En la zona oeste también, un sacerdote de la orden, Jesús Ángel Fernández, seguirá atendiendo la parroquia de Tremañes.
La congregación también se sigue encargando, con Javier Rodríguez y Alfredo Flórez Cienfuegos-Jovellanos, de la pastoral del colegio de la Inmaculada, cuya comunidad ya habían cerrado previamente a la de El Natahoyo, en el año 2019.
Ya en 2024 se había cerrado la comunidad de jesuitas que todavía vivía en El Natahoyo. Igual que ocurrió en el colegio de la Inmaculada, replegando todos los jesuitas en el colegio San Ignacio de Oviedo.
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