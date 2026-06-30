Marprin se afianza en el Muelle Olano con una concesión para graneles

La estibadora Marítima del Principado (Marprin), que desde hace años viene operando en el Muelle Ingeniero Olano con autorizaciones temporales a corto plazo, ha dado un paso para afianzar su actividad en dicho muelle al solicitar una concesión a largo plazo de 23.594 metros cuadrados, destinados a un depósito de graneles sólidos para la carga y descarga de barcos.

Marítima del Principado (Marprin) ya viene operando desde hace años en ese muelle, tanto con graneles sólidos como con carga general, en este último caso fundamentalmente productos siderúrgicos de importación. Con la concesión que solicita no sólo hace una apuesta a largo plazo, sino que también aspira a ampliar actividad.

Antes de otorgar la concesión, el Puerto está obligado a abrir lo que se denomina un trámite de competencia de proyectos, que es lo que ha hecho ahora. En este trámite otras empresas en teoría podrían pujar por ese espacio, para destinarlo también al mismo fin. En caso de que hubiera más de una oferta, la Autoridad Portuaria escogería aquella que fuera más beneficiosa para los intereses portuarios, teniendo en cuenta entre otras cosas los tráficos mínimos que el concesionario se compromete a aportar.

En la práctica, parece difícil que vaya a haber propuestas alternativas a la de Marprin para lograr esa concesión. Otros operadores portuarios que también manejan graneles sólidos están posicionados en la ampliación de El Musel, en el Muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo (antiguo Muelle Norte), donde tienen sus acopios y realizan la estiba y desestiba de los graneleros sin llegar a tener una concesión, sino ocupando el espacio en régimen de autorización temporal.

Marprín dispone de grúas en el Muelle Ingeniero Olano, aunque también tiene una posicionada en el Muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo y también cuenta con otras en el segundo espigón de El Musel.

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El trámite de competencia que ahora ha abierto el Puerto por la concesión que solicita Marprin en el Muelle Olano durará un mes a contar desde hoy martes, tras la publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado del anuncio oficial.