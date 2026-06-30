"Ante el odio, más comunidad; seguiremos con más fuerza que nunca": el mensaje de Mar de Niebla tras el ataque

Una denuncia ante la policía por los hechos y el compromiso de seguir adelante con su proyecto "Cocinas comunitarias" sin dar ni un solo paso atrás ha sido la doble respuesta del equipo de Mar de Niebla ante la vandalización que sufrió hace unos días el local alquilado entre las calles Guatemala y Belice donde quieren desarrollar su nuevo proyecto en La Calzada.

"No vamos a callar ante la violencia ni ante la generación de miedo. Ni las actitudes violentas van a frenar nuestro firme compromiso con la zona oeste y con las personas que sufren situaciones de vulnerabilidad. Frente al ruido y el odio seguiremos respondiendo con más trabajo, más cohesión social y más comunidad" ha sido el mensaje enviado desde la entidad a través de un comunicado público.

Tras más de dos décadas de trabajo y compromiso social, desde Mar de Niebla se reconoce que "no es la primera vez" que han sufrido ataques pero sí que "últimamente" esos ataques llegan con más frecuencia y que no podían dejar pasar este último "ya que las pintadas aparecidas no son inofensivas. Atentan contra la entidad contra un proyecto que arrancará en septiembre y contra los derechos humanos". Las pintadas alcanzaron el edificio solo unos días después de que, sobre ese mismo espacio, Vox denunciara que las obras se estaban haciendo sin licencia y calificado a la entidad de "chiringuito de las izquierdas".

Un proyecto alrededor de la mesa

La idea de "Cocinas comunitarias" es crear un espacio de formación en el ámbito de la hostelería pero también favorecer el acceso a una alimentación saludable, prevenir la soledad y promover un espacio de encuentro social y cultural. Hacer comunidad alrededor de la mesa a partir de la premisa de que "comer es mucho más que comer".

La actividad está pensada para los mediodías de lunes a viernes, con un aforo limitado a 50 personas al día, con inscripción previa para organizar turnos y evitar colas y con el acompañamiento de un equipo de profesionales de la entidad. Se podrá optar por un menú a un precio popular o por traer la comida propia y sentarse igualmente a la mesa común. "Su puesta en marcha es fruto del esfuerzo colectivo de muchas personas, entidades colaboradoras e instituciones", se recuerda desde Mar de Niebla, que ahora mismo tiene abierta una votación para elegir el nombre del espacio. Las opciones finalistas son La Quintana del Oeste, L, Alcuentru, Raigañu, la Mesa del Barrio, Polavilla y Hay sitio.

El proyecto sigue adelante porque, dicen en Mar de Niebla, "la respuesta a acciones intolerables debe ser más comunidad, más solidaridad y más dialogo".

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Desde la entidad se ha pedido colaboración ciudadana para identificar a los responsables y se han agradecido las numerosas muestaras de solidaridad. "Continuaremos trabajando con más fuerza que nunca para construir espacios seguros, inclusivos y de bienestar para todas las personas" es su mensaje final.