La mejora de la accesibilidad ferroviaria a El Musel: eje de un plan inversor de 86 millones en cinco años

En estos tiempos de polémica por los accesos por carretera a El Musel, la accesibilidad ferroviaria se entiende como una "pieza clave" para el desarrollo futuro del puerto local y por eso se le dedicarán 12,5 millones de los 86 de inversión total que se fijan en el plan de empresa que la Autoridad Portuaria de Gijón ha presentado para el periodo 2026-2030. La presidenta portuaria, Nieves Roqueñí, y su equipo mostraron su propuesta de cifras y líneas estratégicas a Puertos del Estado en una reunión que también sirvió para plantear una reestructuración del préstamo que vincula a ambas entidades.

El nuevo escenario permite a El Musel diferir durante esos cinco años el pago de 23 millones lo que, junto a la previsión de una mejora de los ingresos, sustenta el incremento de su capacidad inversora. De hecho, desde El Musel de califica de "importante alivio" la reordenación del calendario de pagos del préstamo. Dentro de esos 86 millones de inversión total están los 13 ya aprobados para 2026 y que se elevarán a 23,5 millones el año que viene.

Las inversiones en materia de accesibilidad ferroviaria buscan mejorar la conexión del puerto con su hinterland, reforzar la eficiencia de las operaciones logísticas y favorecer el trasvase de mercancías hacia modos de transporte más sostenibles. El plan de empresa suma otros 10,5 millones para avanzar en la transición energética del puerto y en la reducción de emisiones. Aquí se incluyen las iniciativas vinculadas a la descarbonización de la actividad portuaria y al despliegue de soluciones OPS, que permitirán suministrar energía eléctrica a los buques durante su estancia en puerto y reducir el uso de motores auxiliares.

De descarbonizar a digitalizar

Otras cifras adelantadas por la Autoridad Portuaria de Gijón son los 13,5 millones para inversiones en el acondicionamiento de la ampliación del puerto; 8,7 millones para digitalización e innovación y 4,2 para actuaciones de seguridad y protección. Las denominadas actuaciones genéricas y menores suman la nada desdeñable cifra de 19,3 millones. Más cifras: 6,2 millones para la ejecución del nuevo centro de inspección, 1,2 millones para la renovación y mejora de defensas marítimas para atraques , 1,8 millones para la reparación y mejoras en muelles de bloques y 4 millones para el refuerzo y mejora de calado en el muelle de 7ª Alineación.

A la derecha, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí; y el director general, José Luis Barettino, durante la presentación del Plan de Empresa 2027 en la sede de Puertos del Estado. / Lne

El Plan también propone aumentar las partidas dedicadas a reparaciones, conservación y servicios exteriores, especialmente en el ejercicio 2027. Así, las partidas de reparaciones y conservación pasan de 1,5 millones de euros en 2025 a 2,7 millones en 2026 y 3,7 millones en 2027.

Mejora de la cifra de negocios a partir de 2028

¿Y todo esto cómo se paga? La comunicación oficial emitida por el Puerto de Gijón establece que "para hacer frente a estas inversiones y gastos se cuenta con una recuperación progresiva de la actividad y de los resultados a partir de 2028". De hecho la estimación es que la cifra de negocios prevista pase de 35,4 millones en 2026 a 42 en 2027, 49 millones en 2028 y 2029 y 51 millones en 2030.

"Este Plan constituye una herramienta clave para consolidar el papel del puerto como infraestructura estratégica al servicio de la industria asturiana y del tejido económico del Principado. La combinación de estabilidad financiera, capacidad inversora, intermodalidad, descarbonización, digitalización, seguridad y adecuada conservación de las infraestructuras permitirá afrontar los próximos años con mayores garantías de sostenibilidad", se reivindica desde El Musel.