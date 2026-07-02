Eduardo Zulaiba será el nuevo párroco de El Cerillero a partir de septiembre
La parroquia se incorpora a la unidad pastoral de La Calzada, de la que ya forman parte la de Fátima y la de Santa Cruz de Jove
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Gijón
Eduardo Zulaiba Cordero será, a partir del próximo mes de septiembre, el nuevo párroco de la iglesia de San Melchor de El Cerrillero, que en los últimos años ha estado atendida por Antonio Nistal Hernández, quien a su vez ha sido el Ecónomo del Arzobispado de Oviedo.
La parroquia de El Cerillero se incorporará como unidad pastoral de La Calzada, una unidad pastoral de la que ya forman parte las iglesias de Fátima, en La Calzada, y de Santa Cruz en Jove, desde el año 2021.
Zulaiba pasará ahora a atender a las tres parroquias, algo que ya se había previsto hace varios años, pero que se llevará a efecto el próximo mes de septiembre.
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