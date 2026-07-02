Sin eliminar todos los camiones pero con suelo nuevo: plan de reasfaltado para la avenida Príncipe de Asturias

Nuevo movimiento en la avenida Príncipe de Asturias. El olor a alquitrán, el color más oscuro de una parte del vial y las señalizaciones provisionales marcando el espacio de tránsito de algunos de los pasos de peatones más próximos a Cuatro Caminos fueron las señales que esta mañana se encontraron los vecinos de La Calzada como muestra del inicio de un plan de trabajo de asfaltado en la vía.

A esa parte de la avenida, titularidad del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y eje de la comunicación por carretera con el puerto de El Musel, llegaban en la noche del martes operarios y maquinaria para ejecutar la primera de las tres jornadas nocturnas en la que se ha organizado esta actuación de mejora del pavimento, que se encontraba en muy mal estado. En buena parte por el intenso tráfico de camiones que soporta desde hace años y cuya eliminación es eje de la lucha vecinal desde hace tres décadas.

Los primeros trabajos de asfaltado se han desarrollado en el entorno del cruce de Cuatro Caminos y en uno de los dos carriles de la vía en dirección a El Musel. De hecho, en la parte de la carretera más próxima al edificio en cuya fachada luce ese cartel de la asociación de vecinos "Alfonso Camín" que anuncia los más de 100 días que llevan esperando una respuesta del ministro Óscar Puente para hablar de alternativas al fallido vial de Jove soterrado que eliminen totalmente el paso de mercancías por el corazón del barrio.

Operarios trabajando en la noche del martes. / Marcos León

El nuevo tramo ya reasfaltado en el carril hacia El Musel arranca un poco antes de Cuatro Caminos para prolongarse hasta el camino del Lucero. No muy lejos del paseo del Arbeyal donde ya están instaladas la gran parte de las atracciones y casetas que acogerán las actividades de la Semana Negra a partir del próximo día 3. Precisamente el día en que se dará por finiquitada la obra según la horquilla temporal que se puede leer en las señales ya dispuestas en el carril en dirección contraria impidiendo el estacionamiento en el área colindante con los Jardines de Lázaro Cárdenas.

Señalización del paso de peatones en uno de los tramos ya reasfaltados. / Lne

Estos son trabajos puntuales de mejora del pavimento que no tienen que ver con esa obra de conversión del total de la avenida entre La Calzada y Pumarín en un bulevard –el plan de humanización del que se lleva tiempo hablando–que conllevaría una ampliación de aceras, mejoras en el arbolado, el mobiliario urbano y las conexiones ciclistas y el desarrollo de una rotonda en Cuatro Caminos como elemento de distribución del tráfico.

Itinerario de mercancías peligrosas por Aboño

Esta actuación sobre Príncipe de Asturias llega solo unos días después de que la Dirección General de Tráfico permitiera la opción de que los camiones con mercancías peligrosas pudieran usar el túnel de Aboño en un nuevo corredor Aboño-Musel incluido en la Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas. Esta medida busca rebajar el número de camiones que pasan por La Calzada y se reivindica desde el Gobierno como una mejora de seguridad vial en el entorno del Puerto. Sin embargo, su puesta en marcha podría acabar en los tribunales. Una opción que estudia el Ayuntamiento de Carreño que se ha manifestado en contra de ese nuevo itinerario específico para mercancías peligrosas que transita en gran parte por su concejo.