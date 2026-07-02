El plan para responder desde el Ayuntamiento al ataque a Mar de Niebla y "los discursos de odio"

"El Ayuntamiento de Xixón muestra su repulsa hacia los discursos que promueven la aporofobia y el odio contra las personas vulnerables, condena firmemente los actos de violencia contra las entidades sociales y expresa su respaldo a la labor comunitaria que desempeña la Fundación Mar de Niebla". Este es el párrafo que cierra la propuesta de declaración institucional que IU y Podemos van a presentar a todos los grupos municipales de la Corporación para que el Pleno se sume a las voces de repulsa contra el ataque sufrido por la entidad social en el local de La Calzada donde tienen previsto abrir tras el verano su proyecto de cocinas comunitarias.

El local fue vandalizado el pasado 29 de junio con pintadas. Unos días antes la portavoz municipal de Vox había realizado un video delante del local denunciando que las obras de acondicionamiento se hacían sin licencia y enumerando las subvenciones que recibe lo que calificó de "chiringuito" de la izquierda.

El texto que proponen Javier Suárez Llana y Olaya Suárez –portavoces de IU y Podemos, respectivamente– hace hincapié en el valor de la labor comunitaria de Mar de Niebla en el barrio de La Calzada, donde desarrollan proyectos educativos, de inclusión social y de inserción sociolaboral que “construyen comunidad, promueven valores positivos y ofrecen valiosas oportunidades a personas vulnerables” en un barrio “azotado por la precariedad, la reconversión industrial y la contaminación”. La entidad suma más de 20 años de compromiso con la zona oeste y con los colectivos más desfavorecidos.

“Nuestra sociedad se enfrenta hoy a una disyuntiva entre quienes vienen trabajando -con un compromiso demostrado y sin ánimo de lucro- a favor de la comunidad, la solidaridad, la inclusión y el diálogo, o quienes promueven el enfrentamiento, el prejuicio, el egoísmo y la violencia”, se puede leer en la propuesta de declaración institucional.

Cocinas comunitarias

La idea del proyecto "Cocinas comunitarias" es crear un espacio de formación en el ámbito de la hostelería pero también favorecer el acceso a una alimentación saludable, prevenir la soledad y promover un espacio de encuentro social y cultural. Hacer comunidad alrededor de la mesa a partir de la premisa de que "comer es mucho más que comer".

La actividad está pensada para los mediodías de lunes a viernes, con un aforo limitado a 50 personas al día, con inscripción previa para organizar turnos y evitar colas y con el acompañamiento de un equipo de profesionales de la entidad. Se podrá optar por un menú a un precio popular o por traer la comida propia y sentarse igualmente a la mesa común. "Su puesta en marcha es fruto del esfuerzo colectivo de muchas personas, entidades colaboradoras e instituciones", se recuerda desde Mar de Niebla, que ahora mismo tiene abierta una votación para elegir el nombre del espacio. Las opciones finalistas son La Quintana del Oeste, L, Alcuentru, Raigañu, la Mesa del Barrio, Polavilla y Hay sitio.