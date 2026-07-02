El PSOE fija en el Ayuntamiento la obligación de gestionar todos los permisos para todas las hogueras de San Juan
La propuesta que el socialista José Ramón Tuero lleva al Pleno busca solucionar los problemas con Costas que impidieron la quema organizada por los vecinos de La Calzada en El Arbeyal
Un "la gestión del gobierno local entorno a las fiestas de San Juan en La Calzada fue nefasta" fue la crítica con la que el edil socialista José Ramón Tuero acompañó la presentación de una proposición plenaria que intenta lograr que el año que viene no se repita esa suspensión de la hoguera que los vecinos habían organizado en la playa del Arbeyal por no contar con el permiso de Demarcación de Costas.
Una suspensión que llegaba pocas horas antes de la medianoche y a la que los vecinos convocados por la asociación "Alfonso Camín" contestaron con una protesta lumínica utilizando las luces de sus móviles.
"Aquí lo habitual era que el Ayuntamiento pidiera a Costas el permiso para su hoguera en Poniente y también para la del Arbeyal. Así se hizo otros años, este no fue así", indicó el socialista. Eso es, precisamente, lo que pide en su iniciativa plenaria: que a partir de ahora sea el Ayuntamiento quien se responsabilice de tramitar los permisos ante la Demarcación de Costas "o cualquier organismo competente" para que se puedan organizar las hogueras de San Juan sin problemas.
"Lo que le pedimos a este gobierno es que sea proactivo, que cuando haya un problema coja las riendas y haga lo que tenga que hacer a la hora que lo tenga que hacer", sentenció el edil. El socialista asegura que si el Consistorio hubiera remitido a Costas la petición de permiso el mismo día 23 se habría podido conseguir la autorización para la hoguera. "Pero el edil de Infraestructuras les dijo a los vecinos que ya era tarde", sentenció Tuero.
Un permiso que llegó unos minutos antes del pregón
No fue su única queja. El concejal socialista también denunció que el permiso municipal para la celebración de las fiestas llegó solo unos minutos antes de la lectura del pregón con la que comenzaban y que la coincidencia con el montaje de la Semana Negra generó problemas "con el gerente de la EMA vigilando metro en mano".
Fiestas de interés turístico
"Las asociaciones vecinales no pueden estar pendientes de sí una administración hace o no su trabajo. El Ayuntamiento debe implicarse y garantizar que una celebración tan importante para la ciudad pueda desarrollarse sin inconvenientes", concretó Tuero.
La iniciativa plenaria del socialista incluye como segundo punto que se inicie el expediente para que las dos hogueras de San Juan que Gijón celebra a pie de mar, las de Poniente y El Arbeyal, puedan ser declaradas "Fiestas de interés turístico" del Principado de Asturias.
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