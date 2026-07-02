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Sanz Montes presidirá una misa en la parroquia de San Esteban del Mar en el traspaso por los Jesuitas de la parroquia

La Compañía de Jesús seguirá presente en El Natahoyo en la Fundación Revillagigedo y en el Hogar de San José

Iglesia de San Esteban del Mar en El Natahoyo.

Iglesia de San Esteban del Mar en El Natahoyo. / Marcos León / LNE

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Manuel Castro

Gijón

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, presidirá este sábado a las siete de la tarde, una eucaristía en la iglesia de San Esteban del Mar, en El Natahoyo, en la que también participará Enric Puiggròs Llavinés, actual Provincial de la Compañía de Jesús en España, una misa con la que se formalizará el traspaso de la parroquia por parte de esta orden religiosa a la diócesis de la parroquia, que pasará a formar parte de una unidad pastoral junto a la parroquia de Santa Olaya, ubicada también en el mismo barrio gijonés.

El traspaso pone fin a la presencia de los jesuitas en El Natahoyo, dos años después de que la comunidad jesuita en San Esteban del Mar se hubiera trasladado a Oviedo. Con el cierre canónico de aquella comunidad se inicio el proceso de despedida de los jesuitas en la parroquia, que culmina este sábado. En los últimos años se hizo cargo de la parroquia el sacerdote jesuita Manuel Rodríguez Carrera.

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Los jesuitas llegaron al barrio de El Natahoyo hace 97 años, en 1929. La Compañía de Jesús sigue vinculada a Gijón, con su presencia en el Colegio de la Inmaculada, en la Fundación Revillagigedo y en el Hogar de San José.

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