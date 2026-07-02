La Semana Negra de Gijón se engalana para estrenarse en la playa de El Arbeyal

De estreno en El Arbeyal, casetas, atracciones y carpas han ido encontrando su espacio para dar comienzo a una Semana Negra que estrena ubicación y que ya ansía abrir sus puertas a los visitantes. Un continuo andar de operarios, personal de la organización y todo tipo de máquinas es la antesala de uno de los actos más señalados del verano gijonés y que parece sentirse cómodo junto al arenal de la zona oeste de Gijón donde del 3 al 12 de julio tomará el relevo de las fiestas de La Calzada que hasta hace una semana dominaban el enclave.

Lo que antes era un parking público ahora se ha convertido en la zona de juegos y atracciones en la que todas las miradas van a parar a la inmensa noria que ha recuperado su protagonismo tras un verano de descanso. El paseo de la playa será el escenario para que las 14 casetas de hostelería, similares a las de las fiestas de Begoña, ofrezcan bebida y alimento a los visitantes. La zona ajardinada frente al Oceanográfico será el terreno de los libreros y editores que podrán ofrecer sus novedades y obras de cabecera. También se añade otro espacio para la restauración. El último tramo, en el espigón junto al Santa Olaya se ubicará el mercadillo.

La ubicación de la franja hostelera no es casual. El traslado de la Semana Negra desde lo que ahora se denomina como Naval Azul hasta la playa de El Arbeyal ha llevado a replantear los espectáculos y mantener el ocio alejado de la noche. La proximidad a los vecinos es la principal razón para que en el paseo del arenal se instale una hilera de terrazas, fomentando el ya conocido tardeo.

En la entrada a la playa se ubican los diversos escenarios para la música y las presentaciones. Entre los actos musicales habrá un homenaje a "Ilegales" y el fallecido Jorge Martínez en forma de concierto y la proyección de la cinta "Ilegales 82"; los conciertos de "Los Ruidos", Litus y Pablo Novoa o "Javi y los paramétricos" o la emisión de varios documentales temáticos. Como novedad, este año se ha incluido la entrega del Premio Domingo Villar-Semana Negra que recaerá en el afamado autor Lorenzo Silva.

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Otra de las cuestiones que se planteaban, la del aparcamiento, se ha solventado con la adecuación del parking del Industrial, muy próximo a la zona y que suple las plazas perdidas. Con todas las casetas instaladas, la mayoría de atracciones ya dispuestas y la zona hostelera engalanándose, la Semana Negra espera cumplir su 34ª edición disfrutando como siempre de su nueva ubicación.