"Siempre en el lado bueno de la historia", expresó Miguel Barredo, director de la Semana Negra de Gijón, minutos antes de destapar al "Rufo" de este año. Al final, fue "Rufa" y muy reivindicativa. La pequeña mascota de la 34ª edición se presentó en sociedad con un pañuelo palestino sobre la cabeza, símbolo del apoyo al territorio asediado por el conflicto con Israel que mantiene desde hace años.

Como ya es costumbre, la Semana Negra no se muestra indiferente a la actualidad, tampoco a los cambios que, para esta edición, han sido unos cuantos. El principal, un cambio de ubicación desde Naval Azul al paseo de la playa de El Arbeyal que para Barredo tiene tres lecturas. "La primera, es maravilloso que el recinto vuelva a mirar al mar. La segunda, que también vemos El Musel, lugar de la primera Semana Negra. La tercera es que, la última vez que se hizo en El Arbeyal, España ganó el Mundial", enumeró entre risas el director del certamen que habló de un gran esfuerzo para mantener el nivel.

Más de 180 autores serán los que participen en las también cerca de 180 actividades que hay hasta el 12 de julio. A la programación, un complejo encaje de bolillos que hasta principios de esta semana no estuvo cerrada, le ha seguido la organización y montaje de un espacio en el que el Ayuntamiento de Gijón ha colaborado para adecuarlo para acoger este gran festival de la literatura negra. "Es una cita cultural de primer orden y siempre hemos mostrado el firme apoyo para fomentar su crecimiento y dotarlo de la libertad que la cultura se merece", defendió Montserrat López Moro, concejala de Cultura. De la misma forma, el edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, alabó el "gran esfuerzo y compromiso de las personas de los implicados en que la Semana Negra sea una realidad".

EN IMÁGENES: La Semana Negra de Gijón, "en el lado bueno de la historia" con un "Rufo" por Palestina y un cartel de más de 180 artistas / Ángel González

Reconocimiento a Lorenzo Silva

El "Rufo" de esta edición no fue lo único que se desveló este jueves. La programación oficial también vio la luz con un calendario repleto de presentaciones, mesas redondas, conciertos y proyecciones en los tres escenarios: las carpas del Encuentro y la Palabra y el espacio A Quemarropa. Entre los actos, destaca la presencia de Lorenzo Silva, habitual de otras ediciones, pero que para esta ocasión acude a Gijón para estrenar el Premio Domingo Villar-Semana Negra.

Otra de las sorpresas no tardará en llegar y es que en un año combulso, volver a los origenes a través de sus fundadores puede ser la mejor de las ideas. "Por primera vez estaremos los tres directores de la Semana Negra", aseguró Barredo, haciendo referencia al fundador Paco Ignacio Taibo II y a su sucesor, Ángel de la Calle, los cuales participarán en los actos. En el caso del primero, será el encargado de abrir la cita este viernes con una presentación.

Tampoco podían faltar los autores que acompañaron a la Semana Negra en algún momento de su crecimiento, como el mexicano Elmer Mendoza, José Luis Muñoz o Paco Gómez Escribano. También nuevas caras en auge como el caso de Marian Peyró o Eduardo Fernán-López y otras ilustres del thriller internacional como la italiana Barbara Baraldi.

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También se mirará a las raíces a través de figuras imprescindibles como el fallecido Xuan Bello o la consolidada Sofía Castañón. "Es muy difícil destacar a unos pocos, pero ha sido un largo trabajo y estamos satisfechos", sentenció Barredo, desvelando que para el corte de cinta de este viernes habrá "tres sorpresones".