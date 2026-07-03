De Lorenzo Silva a Santiago Díaz pasando por el escritor autopublicado que arrasó gracias a Broncano: todo el programa de la Semana Negra de Gijón

Todo listo en Gijón para la Semana Negra 2026. Una cita con la novela negra que este año, además, recupera su icónica noria y entrega por primera vez un premio a uno de los autores invitados. Lorenzo Silva será el primero en recoger el Premio Domingo Villar-Semana Negra.

Del 3 al 13 de julio Gijón rinde su habitual homenaje a la novela negra con un encuentro para escritores y lectores del género que este año, por primera vez, se ubica en El Arbeyal, junto al arenal de la zona oeste de Gijón.

Además de Lorenzo Silva, invitado de excepción con premio incluído, varios escritores visitarán la ciudad para encontrarse con el público asturiano. Desde Santiago Díaz, el guionista y escritor madrileño que ha conquistado a millones de lectores con la trilogía de Indira, a autores más desconocidos como Custodio Pérez. El escritor, que trabaja en el campo y escribe al finalizar la jornada, autopublicó sus novelas y dio el salto al gran público gracias a David Broncano. Acudió al programa un día que había fallado un invitado y se convirtió en el autor más vendido en Amazon en cuestión de minutos. A día de hoy, sus tres novelas negras están publicadas por la editorial Historias de hoy bajo el título Andalucía Negra.

Libros, música y folixa junto a la playa

La playa de El Arbeyal es el escenario de esta fiesta literaria. Lo que antes era un parking público ahora se ha convertido en la zona de juegos y atracciones en la que todas las miradas van a parar a la inmensa noria que ha recuperado su protagonismo tras un verano de descanso. El paseo de la playa será el escenario para que las 14 casetas de hostelería, similares a las de las fiestas de Begoña, ofrezcan bebida y alimento a los visitantes. La zona ajardinada frente al Oceanográfico será el terreno de los libreros y editores que podrán ofrecer sus novedades y obras de cabecera. También se añade otro espacio para la restauración. El último tramo, en el espigón junto al Santa Olaya se ubicará el mercadillo.

En la entrada a la playa se ubican los diversos escenarios para la música y las presentaciones. Entre los actos musicales habrá un homenaje a "Ilegales" y el fallecido Jorge Martínez en forma de concierto y la proyección de la cinta "Ilegales 82"; los conciertos de "Los Ruidos", Litus y Pablo Novoa o "Javi y los paramétricos" o la emisión de varios documentales temáticos.

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Otra de las cuestiones que se planteaban, la del aparcamiento, se ha solventado con la adecuación del parking del Industrial, muy próximo a la zona y que suple las plazas perdidas. Con todas las casetas instaladas, la mayoría de atracciones ya dispuestas y la zona hostelera engalanándose, la Semana Negra espera cumplir su 34ª edición disfrutando como siempre de su nueva ubicación.

Programa completo de la Semena Negra 2026