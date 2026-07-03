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De Lorenzo Silva a Santiago Díaz pasando por el escritor autopublicado que arrasó gracias a Broncano: todo el programa de la Semana Negra de Gijón

La cita, del 3 al 12 de julio, contará con casetas de hostelería, mercadillo y atracciones

En el apartado musical, habrá un concierto homenaje a "Ilegales" tras el fallecimiento de su líder, Jorge Martínez

Lorenzo Silva, Santiago Díaz, Marta Robles y Custodio Pérez, algunos de los autores que participan este año en el Semana Negra de Gijón

Lorenzo Silva, Santiago Díaz, Marta Robles y Custodio Pérez, algunos de los autores que participan este año en el Semana Negra de Gijón / LNE

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Elena M. Chorén

Carlos Tamargo

Todo listo en Gijón para la Semana Negra 2026. Una cita con la novela negra que este año, además, recupera su icónica noria y entrega por primera vez un premio a uno de los autores invitados. Lorenzo Silva será el primero en recoger el Premio Domingo Villar-Semana Negra.

Del 3 al 13 de julio Gijón rinde su habitual homenaje a la novela negra con un encuentro para escritores y lectores del género que este año, por primera vez, se ubica en El Arbeyal, junto al arenal de la zona oeste de Gijón.

Además de Lorenzo Silva, invitado de excepción con premio incluído, varios escritores visitarán la ciudad para encontrarse con el público asturiano. Desde Santiago Díaz, el guionista y escritor madrileño que ha conquistado a millones de lectores con la trilogía de Indira, a autores más desconocidos como Custodio Pérez. El escritor, que trabaja en el campo y escribe al finalizar la jornada, autopublicó sus novelas y dio el salto al gran público gracias a David Broncano. Acudió al programa un día que había fallado un invitado y se convirtió en el autor más vendido en Amazon en cuestión de minutos. A día de hoy, sus tres novelas negras están publicadas por la editorial Historias de hoy bajo el título Andalucía Negra.

Libros, música y folixa junto a la playa

La playa de El Arbeyal es el escenario de esta fiesta literaria. Lo que antes era un parking público ahora se ha convertido en la zona de juegos y atracciones en la que todas las miradas van a parar a la inmensa noria que ha recuperado su protagonismo tras un verano de descanso. El paseo de la playa será el escenario para que las 14 casetas de hostelería, similares a las de las fiestas de Begoña, ofrezcan bebida y alimento a los visitantes. La zona ajardinada frente al Oceanográfico será el terreno de los libreros y editores que podrán ofrecer sus novedades y obras de cabecera. También se añade otro espacio para la restauración. El último tramo, en el espigón junto al Santa Olaya se ubicará el mercadillo.

En la entrada a la playa se ubican los diversos escenarios para la música y las presentaciones. Entre los actos musicales habrá un homenaje a "Ilegales" y el fallecido Jorge Martínez en forma de concierto y la proyección de la cinta "Ilegales 82"; los conciertos de "Los Ruidos", Litus y Pablo Novoa o "Javi y los paramétricos" o la emisión de varios documentales temáticos.

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Otra de las cuestiones que se planteaban, la del aparcamiento, se ha solventado con la adecuación del parking del Industrial, muy próximo a la zona y que suple las plazas perdidas. Con todas las casetas instaladas, la mayoría de atracciones ya dispuestas y la zona hostelera engalanándose, la Semana Negra espera cumplir su 34ª edición disfrutando como siempre de su nueva ubicación.

Programa completo de la Semena Negra 2026

Gijón · 3–12 julio 2026

XXXIX Semana Negra
Programa día a día

Toca cada jornada para desplegar todas sus actividades.

El recinto abre cada día a las 17:00 h. Exposiciones durante todo el festival: «Trabajar cansa», de Elena Mistrello, Alfonso López, Miguelanxo Prado, Elías Taño y Ángel de la Calle (Carpa Expo-Cómic), y las fotografías de Victoria Iglesias (Carpa del Encuentro).
Viernes 3 julioInauguración
Museo del Ferrocarril
  • Recepción oficial a los autores XXXIX Semana Negra.
Carpa del Encuentro
  • Corte de la cinta inaugural de la XXXIX Semana Negra.
  • Charlando con Paco Ignacio Taibo II.Con Ángel de la Calle.
Sábado 4 julio22 actos
Carpa Expo-Cómic
  • Visita guiada con Norman Fernández, Pepe Gálvez y los autores presentes.
Carpa del Encuentro
  • Mesa redonda: «Cuba frente al imperio. Internacionalismo, solidaridad y resistencia ante Estados Unidos».Con Fernando González y representantes de los movimientos solidarios de EE UU. Organiza la Asociación Lázaro Cárdenas.
  • Presentación: «Al norte», de Unai Sordo.Con Esther Barbón. Organiza la Fundación Juan Muñiz Zapico.
  • Presentación: «La vida toda», de Ángel de la Calle, Jordi Sempere y Anna Ruiz.Con Pepe Gálvez.
  • Presentación: «Mil cosas», de Juan Tallón.Con Leticia Quintanal.
  • Presentación: «La hija», de Sergio del Molino.Con Rafael Gutiérrez Testón.
  • Charlando con Barbara Baraldi.Con Rafa González.
  • Presentación: «Operación Noticia», de Fritz Glockner.Con Paco Ignacio Taibo II.
  • Presentación y regalo del libro-catálogo de la exposición «Trabajar cansa».Con Elena Mistrello, Elías Taño, Ángel de la Calle, Pepe Gálvez y Norman Fernández.
  • «Siempre Ilegales». Proyección de «Ilegales 82» y actuación de Los Ruidos.
Espacio A Quemarropa
  • La diversidad funcional: reivindica derechos y expresa vivencias. Presentación del documento de conclusiones del IV Foro Social, con Ricardo Gayol y María Teresa Martínez Rodríguez. Presentación del libro de relatos «Palabras de la diversidad», con Carmen Bonet, Remedios Toboso, Babel de Cal y Juan José Ordóñez.Organiza el Foro Social de la Discapacidad Visual.
  • Presentación: «Mantis», de Francisco Bescós.Con Alejandro M. Gallo.
  • Performance: «Monstruos de tinta»con Branca Trigo y Ramón Trigo.
  • Presentación: «Historia ilustrada del anarquismo», de Elena Mistrello y David Martín Sánchez.Con Elena Mistrello y Norman Fernández.
  • Presentación: «Eva Medusa y Ava», de Ana Miralles y Emilio Ruiz.Con Norman Fernández.
  • Recital. Asociación Poética Encadenados.
Carpa de la Palabra
  • Charlando con Victoria Iglesias.Con Alejandro Meter.
  • Presentación: «Comenzar el olvido», de Pepo Paz Saz.Con Luis Artigue.
  • Mesa redonda: «Música en directo. Nuevos formatos, nuevos espacios».Con Antón García, Cristina Sánchez y Emilio Rubio. Modera Paula Vicente.
  • Presentación: «El motor de la historia», de Rafael Rodríguez Valdés.Con Iván Cuevas.
  • Presentación: «Coses que facer en Xixón cuando tas muertu», de Francisco Álvarez.Con Enrique Faes Díaz.
  • Presentación: «Animales enfermos», de Rafael Novoa.Con Rafael Gutiérrez Testón.
Domingo 5 julio22 actos
Carpa del Encuentro
  • Mesa redonda: «La Cuba que viene: memoria, futuro y revolución».Con Elián González y Fidel Castro Smirnov. Organiza la Asociación Lázaro Cárdenas.
  • Presentación: «Vivo en la oscuridad», de Víctor Claudín.Con Alejandro M. Gallo.
  • Presentación: «La caja de Pandora», de Ángel de la Calle.Con Norman Fernández y Pepe Gálvez.
  • Presentación: «La traductora de haikus», de Monika Zgustová.Con Socorro Suárez Lafuente.
  • Presentación: «Trashorras», de Leticia Álvarez.Con Alejandro M. Gallo. En colaboración con el Aula de Cultura El Comercio.
  • Presentación: «Orfidal y Caballero», de Ángeles Caballero.Con Mercedes Villa.
  • Presentación: «Las fronteras», de Carolina Sarmiento.Con Igor Paskual.
  • Proyección del documental «Xixón Sound», de Aure Roces, con charla y música en directo.
Espacio A Quemarropa
  • Presentación: «La espera», de Mario Trigo.Con Norman Fernández.
  • Un nuevo espacio de encuentro en la zona oeste de Gijón para seguir tejiendo barrio: participación, capacitación, cultura y vida comunitaria.Con Rocío Álvarez. Organiza Mar de Niebla.
  • Presentación: «La geografía de la memoria», de Laura Castañón.Con Rafael Gutiérrez Testón.
  • Presentación: «Contra el olvido», de Víctor Claudín.Con Alejandro M. Gallo.
  • Transgresoras: Nora Ephron.Con Ángeles Caballero.
  • Presentación: «Fidel, cien años de futuro».Con varios de los autores participantes en el libro. Organiza la Asociación Lázaro Cárdenas.
Carpa de la Palabra
  • La Finca de la Isla y el legado de Florencio Valdés para Gijón.Con Jesús Martínez Salvador, Rafael Suárez-Muñiz y Miguel Llana.
  • Presentación: «Esti amor asturfalante», de Sofía Castañón.Con Vanessa Gutiérrez.
  • Presentación: «Animales de poder», de María Frisa.Con Francisco Bescós.
  • Charlando con Adrián Barbón.Con Eduardo Paneque.
  • Presentación: «Bob & Janis», de Joan Mundet.Con Yexus.
  • Presentación: «Garafía», de Elías Taño.Con Pepe Gálvez.
  • Presentación: «Los lazos rojos (huelgas mineras 1957-1965)», de Alberto Vázquez García.Con Norman Fernández.
  • Presentación: «Frederik Peeters: cuestión de escala», de Yexus.Con Pepe Gálvez.
Lunes 6 julio19 actos
Carpa del Encuentro
  • Presentación: «Puerto Hurraco. El espectáculo del horror», de Luis Roso.Con Francisco Bescós.
  • Presentación: «Mañana seguiré viva», de Marta Pérez-Carbonell.Con Leticia Sánchez Ruiz.
  • Presentación: «Rosas muertas», de Malenka Ramos.Con Luis Roso.
  • Mesa redonda: «Jóvenes escritores construyendo Asturias».Con Gonzalo Llamedo Pandiella, Iyán Caldevilla Rodríguez y Huga Montes. Modera Francisco de Asís Fernández.
  • Presentación: «Andalucía negra», de Custodio Pérez.Con Óscar González.
  • Presentación: «Ana contra Gürtel», de Javier Bardón.Con Arantza Margolles.
  • Presentación: «Mil Venecies», de Guti del Río y Álex Castrillo.Con Arantza Margolles y Miguel Barrero.
  • «Gijón más joven». Actuación de Lia & The Wave Transfer Band.
Espacio A Quemarropa
  • Mesa redonda: «Protesta, represión y derechos humanos, ¿son compatibles?»Con Youssef Ouled, Daniel Canales, Santiago González y Virginia Díaz. Modera Virginia Gil Torrijos. Organiza Amnistía Internacional.
  • Aula SN: «Delitos de robo y hurto debido a su aberración sexual. Homosexualidades peligrosas en el franquismo».Con Miguel Fernández Turuelo (Universidad de Oviedo). Presenta Rubén Vega.
  • Presentación: «Santo Amaro», de Arantza Margolles.Con Irene Faza.
  • Presentación: «Cronofobia», de Sergio C. Fanjul.Con Beatriz Cepeda.
  • Presentación: «Los cuartos propios de la literatura asturiana». Una conversación colectiva.Con Marta Mori, Ana Lamela y Mercedes Ruisánchez. Presenta y modera Inaciu Galán.
Carpa de la Palabra
  • Presentación: «No me dejes nunca, Wonder», de Cristina Higueras.Con Miguel Rojo.
  • Presentación: «Cerdos y amapolas», de Jon Arretxe.Con Luis Artigue.
  • Presentación: «Memorias de la resistencia democrática. Testimonios II».Con Cristian Rangel, Lourdes Cueto Orviz y Aida Fuentes Concheso. Modera Faustino Álvarez.
  • Presentación: «El templo infinito», de Lorenzo Ariza.Con Natalia González.
  • Escribir la salud y la enfermedad. Presentación de la colección editorial HEAL en Humanidades Médicas y Medioambientales.Con Luz Mar González Arias y Daniel López Acuña. Modera Mónica Sánchez González.
  • Transgresoras: Tina Modotti.Con Dulce Gallego.
Martes 7 julio20 actos
Carpa del Encuentro
  • Presentación y mesa redonda: «Asturias Negra y Criminal».Con Berta Piñán, Xuan Cándano, Pilar Sánchez Vicente, Jesús Palacios, David Suarón y Virginia Gil Torrijos. Modera Luis Artigue.
  • Presentación: «Desearás estar bajo tierra», de Marta Prieto.Con Fritz Glockner.
  • Presentación: «Los Franco», de Mariano Sánchez Soler.Con Luis Artigue.
  • Presentación: «Los incendios», de Marian Peyró.Con Fernando Clemot.
  • Presentación: «El balanceo del Alacrán», de Eduardo Fernán-López.Con Paula Martínez.
  • Charlando con José Luis Muñoz.Con Mariano Sánchez Soler y Paco Gómez Escribano.
  • «Cómo hacer una canción de pop rock español y no morir en el intento».Con Ígor Paskual.
Espacio A Quemarropa
  • Presentación: «Partida de nacimiento», de Paco Pérez.Con David Knutson.
  • Presentación: «El club de los primogénitos», de Juan Ramón Biedma.Con Jesús Palacios.
  • Aula SN: «Los encantos del desencanto: sobre los mitos de la Transición española».Con Germán Labrador Méndez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Presenta Ángel de la Calle.
  • Presentación: «Lobo», de Adolfo García Ortega.Con Pola Canteli.
  • Presentación: «Hijos del caballo blanco», de Ignacio Marín.Con David Knutson.
  • Presentación: «Diario de un cobarde desde el fin del mundo», de Javier Tolentino.Con Ramón Lluís Bande.
  • Presentación: «Yo te libero», de Reyes Martínez. Presenta Pilar Cuenca.
Carpa de la Palabra
  • Presentación: «Fuera de plano», de Jesus Boluda del Toro.Con Beatriz Rato.
  • Presentación: «Gerda Taro. Fotógrafa en la guerra de España», de Fernando Olmeda.Con Arantza Margolles.
  • Mesa redonda: «El antroxu: la ciudadanía crítica a través de la celebración».Con Cristina Jareño, Francisco Villaverde y Ángel González Fernández. Modera Paula Vicente.
  • Presentación: «La oración del mal», de Francisco Castro.Con David Knutson.
  • Mesa redonda: «TBO Berde#3».Con Purificación E. Saavedra Posezda, Carol Medina, Carlos Grasa, Elena Álvarez, Marisol Álvarez y Andrés González.
  • Transgresoras: Beata Dolores.Con Beatriz Cepeda.
Miércoles 8 julio20 actos
Carpa del Encuentro
  • Mesa redonda: «Vender humo. Contar y pintar las Cuencas».Con Aitana Castaño y Alfonso Zapico. Modera Jorge Salvador Galindo.
  • Mesa redonda: «Caso Rambal. 50 años después».Con Pilar Sánchez Vicente, Pablo Antón Marín Estrada y Arantza Margolles.
  • Presentación: «Una fábula sueca», de Nicolás Díez, y Colección ADNoir.Con Fernando Paz.
  • Presentación: «Kuklinski», de Ernesto Mallo.Con David Knutson.
  • Presentación: «Fondo buitre», de Paco Gómez Escribano.Con David Knutson.
  • Presentación: «El amo», de Santiago Díaz.Con Carlota Suárez.
  • Presentación: «Los pecados de los Apóstoles», de Carlos Salem.Con Paula Martínez.
  • True Crime: el GEO sin maquillaje. Carlos Quílez conversa con Pelayo Gayol.
  • «El Savoy. La memoria sentimental de la música en directo». Proyección de «Savoy, 35 años y una noche», de José Fernández Riveiro.
Espacio A Quemarropa
  • Presentación: «Sindicatos y populismo de derechas en Europa».Con Fernando Lezcano, María Pallares y Holm-Detlev Köhler. Presenta Toño Huerta. Organiza la Fundación Juan Muñiz Zapico.
  • Presentación: «Zafadola. Espada de la dinastía», de Juan Pedro Aparicio.Con Luis Artigue.
  • Aula SN: «Lo que queda del cuidado: una historia humana escrita en hueso».Con Belén López Martínez (Universidad de Oviedo).
  • Presentación: «Pirelli al rojo vivo», de Julio Rodríguez.Con Luis Artigue.
  • Presentación: «Los filos de la noche», de Manuel Rico.Con Juan Pedro Aparicio.
  • Presentación: «El sustituto», de Alfonso Castellanos.Con Carmen Basteiro.
Carpa de la Palabra
  • Presentación: «Para vivir muriendo», de Marcelo Matas de Álvaro.Con David Fueyo.
  • Presentación: «El latido de las mariposas», de May R. Ayamonte.Con Ana González.
  • Mesa redonda: «De la Asturias rural al mundo: proyectos artísticos y culturales con identidad propia».Con Constantino Menéndez Cos, Nieves González Nievesita y Pablo Canal El Sidru. Modera Vanessa Gutiérrez.
  • Transgresoras: Nellie Bly.Con Marta Fernández Morales.
  • Mesa redonda: «Novela negra y lectura fácil».Con Pilar Sánchez Vicente, Alicia G. García y Reyes Martínez.
Jueves 9 julio23 actos
Carpa del Encuentro
  • Mesa redonda: «El mal en buena compañía».Con Claudia Piñeiro, Rosa Montero y Berna González Harbour. Modera Claudia Neira.
  • Presentación: «Mañana matarán a Daniel», de Aroa Moreno Durán.Con Ana González.
  • Presentación: «El agente suizo», de Enrique Faes Díaz.Con Arantza Margolles.
  • Entrega del Premio Domingo Villar-Semana Negra: una charla con Lorenzo Silva.Con Javier Sánchez Zapatero y Lorenzo R. Garrido.
  • Presentación: «Ciudadano Riego», de Tito Montero.Con Ángel de la Calle y Pablo Batalla.
  • Litus & Pablo Novoa.
Espacio A Quemarropa
  • Mesa redonda: «Plan de Juventud del Ayuntamiento de Gijón». Diálogo entre colectivos juveniles de la ciudad.Con Carlos Llaca Vallina, Yurena Sabio, Rui Pinto y Ariadna Moneo.
  • Mesa redonda: «Salir de la ciudad».Con Marta del Riego Anta, Óscar Reboiras y Luis Artigue. Modera Arantza Margolles.
  • Presentación: «Aprieta», de Felipe de Luis Manero.Con Francisco Bescós.
  • Presentación: «Gallos de poca casta», de Gloria Trinidad.Con Gregori Dolz y Paco Gómez Escribano.
  • Presentación: «La chica muerta favorita de todos», de Beatriz García Guirado.Con María de Álvaro. En colaboración con el Aula de Cultura El Comercio.
  • Presentación: «Ava», de Mabel Lozano.Con Carolina Sarmiento.
  • Presentación: «El reino de los hombres sin amor», de Alfonso Mateo-Sagasta.Con Luis Artigue.
  • Presentación: «Salvate vos», de Juan Carrá.Con Sandra F. Lombardía.
  • Presentación: «Cobre en la sangre», de Lorenzo Lunar.Con Pilar Sánchez Vicente.
Carpa de la Palabra
  • Charla EMA: «PERTE del agua».Con Jesús Martínez Salvador, Vidal Gago, Fernando Alonso y Covadonga Pérez.
  • Presentación: «La Capitana», de Susana Martín Gijón.Con Rafa González.
  • Presentación: «Las leyes de la caza», de Pilar Fraile.Con Leticia Sánchez Ruiz.
  • Mesa redonda: «Violencia sexual y digital: políticas contra el machismo que navega».Con Mabel Lozano y Gimena Llamedo. Modera Adriana Lastra.
  • Transgresoras: Natalia Ginzburg.Con Claudia Piñeiro.
  • Presentación: «Amada Carlota», de Marta Robles.Con Luis Artigue.
  • Presentación: «Fosca», de Inma Pelegrín.Con Luisa Etxenike.
  • Presentación: «El caso Salgueiro», de Óscar Reboiras.Con Alfonso Mateo-Sagasta.
Viernes 10 julio22 actos
Carpa del Encuentro
  • Mesa redonda: «Centro de Arte Tabacalera: la transformación cultural de Gijón».Con Montserrat López Moro, Gilberto Villoria y Sara Moro. Modera Sandra F. Lombardía.
  • Mesa redonda: «Novelas de dictadura».Con Fulgencio Argüelles, Luis García Jambrina, Lorenzo Silva, Jesús Ruiz Mantilla y Aroa Moreno Durán. Modera Claudia Neira.
  • Presentación: «El club de las modernas», de Eva Cosculluela.Con Ana González y Rosa Montero.
  • Presentación: «El último caso de Unamuno», de Luis García Jambrina.Con Miguel Ángel Santamarina.
  • Presentación: «Un dedo menos», de Antonia Lassa.Con Lorenzo R. Garrido.
  • Presentación Colección Saturnalia.Con Jesús Palacios y Jorge Salvador Galindo.
  • Presentación y regalo libro Colección Avance-Semana Negra. «El trazo a la intemperie. Dibujos de Mariano Moré en el periódico CNT (1937)».Con Begoña Collado, Ramón Lluís Bande y Miguel Barrero.
  • Presentación: «Sabina y Gijón: cosas del azar que son bonitas».Con Jesús Martínez Salvador.
  • Jeff Espinoza y Ramón Arroyo.
Espacio A Quemarropa
  • Presentación: «La guerra que cambió España», de Miguel Ángel Santamarina.Con Lorenzo R. Garrido.
  • Presentación: «El último baile», de Javier Sánchez Zapatero y Àlex Martín Escribà.Con Paula Martínez.
  • Aula SN: «Paisajes ausentes: la representación de la industria en el arte contemporáneo asturiano».Con Marina Castro Cabero (Universidad de Oviedo).
  • Presentación: «El corazón habitante», de Daniela Tarazona.Con Aroa Moreno Durán.
  • Presentación/mesa redonda: «Prúa, la métrica de la lluvia».Con Ángeles Carbajal, Francisco Álvarez Velasco y Fernando Beltrán. Modera Pedro Luis Menéndez.
  • Presentación: «Secretos en vías muertas», de José Ramón Gómez Cabezas.Con Alejandro M. Gallo y Lorenzo Lunar.
Carpa de la Palabra
  • Charlando con Daniel Mordzinski.Con Alejandro Meter. En colaboración con el Aula de Cultura El Comercio.
  • Diálogo: «Los retos de una generación ante la IA».Con Javier Fernández y Alba Rodríguez.
  • Diálogo: «Política migratoria europea».Con Beatriz Mayo y Jonás Fernández.
  • Transgresoras: «Isabel Oyarzábal».Con Eva Cosculluela.
  • Presentación: «Un casino en plena selva», de Ícaro Obeso.Con Sofía Castañón.
  • Presentación: «El barco de las ánimas» y «La crisálida del hombre lobo», de Eduardo Bastos.Con Miguel Ángel de Rus.
  • Presentación: «España Noir», con Jesús Salviejo, Eduardo Bastos y Miguel Ángel de Rus.
Sábado 11 julio21 actos
Carpa del Encuentro
  • Presentación: «Lo que no se ve», de Cristina Fernández Cubas.Con Rafael Gutiérrez Testón.
  • Presentación: «La mejor edad», de Luis García Montero.Con Juan Cruz Ruiz.
  • La memoria dialogada. Una charla con Pedro de Silva.Con César Iglesias y Vanessa Gutiérrez. Regalo del libro «Una semana muy negra», de Pedro de Silva.
  • Charlando con Élmer Mendoza.Con Carlos Fortea.
  • Presentación: «El llibru futuru», de Xuan Bello.Con Luis García Montero, Carlos González Espina, Martín López-Vega, Vanessa Gutiérrez y José Luis García Martín. En colaboración con el Aula de Cultura El Comercio.
  • Cine SN: «La libertad de los presos políticos tuvo nombre de mujer», de Emilio Asensio, con guión de José Luis Fernández.Con Maithe García y Luz María Rodríguez Luque. Organiza la Fundación Juan Muñiz Zapico.
  • Velada poética.Con Luis García Montero, Fernando Beltrán y Aroa Moreno Durán.
Espacio A Quemarropa
  • «Vallekas 2084», de Alejandro M. Gallo.Con José Manuel Estébanez.
  • Presentación: «Matar al comisario», de Iñaki Echeverria, Jorge Consiglio y Paula Brecciaroli.Con Iñaki Echeverría y Norman Fernández.
  • Aula SN: «Memoria e identidad en la cultura pop: de Eurovisión a la Super Bowl».Con Bárbara Barreiro León (Universidad de Aberdeen).
  • Presentación: «Inolvidables», de Juan Cruz Ruiz.Con Claudia Neira.
  • Presentación: «El rostro del mal», de Juan Enrique Soto.Con Ricardo Magaz.
  • Presentación-recital: «Ángulu ciegu».Con Ricardo Candás, Héctor Fernández, José Ángel Gayol y Héctor Pérez Iglesias.
  • Cine SN: «Custodia compartida» y «Dueños del mal», de Marino Franco.Con Marino Franco, Tácito Suárez y Salomé García Álvarez.
Carpa de la Palabra
  • Presentación: «Tormenta de polvo fino», de Carlos Fortea.Con Lorenzo R. Garrido.
  • Presentación: «Bacon», de Annika Brunke.Con José Manuel Estébanez.
  • Mesa redonda: «Proyecto Pura Tomás. Exilio y acción política».Con Patricia Menéndez y Alfonso Zapico. Modera Carmen Suárez.
  • Presentación: «Casilla vacía», de Santiago Mazarrasa.Con Beatriz Rato.
  • Presentación: «La vida corriendo hermosa hacia los desagües», de Carlos Barral.Con Fernando Beltrán.
  • Presentación: «La hora de la fuga», de Graziella Moreno.Con José Manuel Estébanez.
  • Presentación: «El mercado de las almas», de Nohelia Alfonso.Con Rafael Gutiérrez Testón.
Domingo 12 julioClausura
Carpa del Encuentro
  • Mesa redonda: «Colombia, un conflicto degradado contra la población civil. Informe de la 22ª delegación asturiana a territorios macondianos».Con Nahuel González, Esther Barbón, David Sánchez, Alma Hidalgo, Alba Nogueiro, Javier Orozco y Adrián Gayo.
  • Recital: «La luna, un poema / La lluna, un poema».Con autores de la Asociación de Escritoras y Escritores de Asturias. Coordina María Esther García López. Música a cargo de Chema Aladro.
  • Mesa redonda: «Mujeres referentes en el deporte de la zona oeste».Con Iria Sánchez Aláez, Raquel Rodríguez Rodríguez, Raquel Lafuente, Ainoa Suárez, Marta Suárez y Sara Lolo. Modera Marian Moreno Llaneza.
Programa sujeto a cambios Programa oficial en semananegra.org →

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