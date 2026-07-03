Unai Sordo insta a la dirección de Trefilería Moreda a "negociar de buena fe" aparcando la "presión y chantaje" a los trabajadores

El secretario general de CC OO, Unai Sordo, mostró este viernes su respaldo a los trabajadores de Moreda Rivière Trefilería, que se encuentran en huelga contra los recortes que plantea la empresa en la negociación del convenio colectivo. «Comisiones Obreras quiere expresar su apoyo a la plantilla de Trefilerías Moreda en la huelga que está llevando a cabo, ante la actitud de bloqueo de la negociación por parte de la empresa, en una estrategia basada en la presión y en el chantaje», señaló Unai Sordo. El máximo dirigente estatal de CC OO instó a la empresa a «abrir una verdadera negociación desde la buena fe».

Sordo apuntó sobre Moreda Trefilería que la empresa ha vuelto a obtener beneficios en el primer trimestre de este año y opinó que la empresa «debe atender a las demandas de la plantilla y dejar de amenazar con el chantaje». Desde la dirección del sindicato, añadió, se quiere mostrar el apoyo a las movilizaciones de los trabajadores, reiterando la petición a la empresa a asumir «una negociación seria para poner fin a este conflicto».

Unai Sordo acudió a reunirse con los trabajadores acompañado por el secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico, y por el de Gijón, Jorge Espina. La visita del secretario general estatal de CC OO no es la primera que reciben los trabajadores en huelga. El pasado martes acudieron a la fábrica el portavoz municipal de IU, Javier Suárez Llana y la diputada de IU, Delia Campomanes, quienes exigieron el mantenimiento del cien por ciento de la actividad y el empleo y que se amplíen derechos con el convenio «en una empresa que no deja de dar beneficios», dijo entonces Suárez Llana.

La visita de Unai Sordo se produjo en el octavo día de huelga, con paros de 24 horas, de la plantilla de la fábrica gijonesa de Moreda Rivière Trefilería. Un conflicto que actualmente parece enquistado, sin avance alguno en la negociación del convenio colectivo en el que la empresa plantea ajustes que los trabajadores consideran inasumibles.

Unai sordo, sexto por la derecha, con José Manuel Zapico (quinto) y Jorge Espina (cuarto) junto a sindicalistas y trabajadores de la empresa y otros cargos de CC OO. / Lne

Según explican fuentes del comité de empresa, la propuesta de la compañía incluye un recorte salarial de 5.100 euros netos al año, que los trabajadores que se incorporen a partir de ahora a la plantilla cobren sueldos mucho más bajos y externalizar el servicio de logística en el que actualmente trabajan 40 personas de Moreda Trefilería.

Esas 40 personas serían recolocadas en labores de producción, prescindiendo de otros tantos trabajadores temporales, que ahora están contratados a través de empresas de trabajo temporal.

La plantilla de Moreda Trefilería asciende a 244 empleados fijos, pero de la fábrica dependen directamente unos 400 trabajadores, incluyendo el más de medio centenar de trabajadores temporales de ETTs y los de subcontratas.

Cuatro jornadas más de paros

El comité de empresa, en el que es mayoritario el sindicato CCOO y que también cuenta con representantes de UGT, CSI y USO, esgrime que la fábrica ha bajado sus gastos de personal en 2025, que pasaron a ser del 19% respecto al 22% de 2024.

Los trabajadores ya han hecho huelga los días 12, 15, 19, 22, 26 y 30 de junio y el 1 y 3 de julio. Hay convocadas otras cuatro jornadas de paro, los días 7, 10, 13 y 17 de este mes de julio.