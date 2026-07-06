Adrián Barbón: "Aboño es la solución real para mejorar la zona oeste de Gijón, es lo sensato"

A su paso por una calurosa Semana Negra instalada en la playa del Arbeyal, no muy lejos de la avenida Príncipe de Asturias, el presidente del Principado, Adrián Barbón, pidió perdón ayer a los vecinos de La Calzada que siguen viendo pasar camiones pero celebrando, al tiempo, que las soluciones estén llegando vía Aboño. Fue una de las reflexiones que el líder de los socialistas asturianos dejó en Carpa del Encuentro durante su conversación con el periodista Eduardo Paneque.

Una hora de charla, botella de agua mineral en mano, que dio también para anunciar la propuesta de conceder la Medalla de Asturias de 2027 a la Semana Negra en coincidencia con su 40.º aniversario y avisar a sus compañeros gijoneses en busca de candidato de que se necesita "un hombre o una mujer que sume a la marca PSOE".

Volviendo a La Calzada. ¿Qué mensaje dio Barbón a los vecinos que llevan décadas luchando contra el paso de camiones? "Lo primero es pedirles perdón porque cuando la política no resuelve tus problemas, la política está fallando; lo segundo, el compromiso de que las soluciones vayan llegando", indicó el Presidente antes de concretar que "la única solución real y viable a corto plazo para que la zona oeste note una mejoría en su calidad de vida, eliminar camiones y poder humanizar Príncipe de Asturias es haciendo todas las comunicaciones por Aboño".

Para Barbón es "además, lo sensato": "Podemos estar otros veinte años hablando de lo mismo sin llegar a nada; hay que pasar de lo dicho lo hecho y el camino más corto es Aboño". Un camino que empezó hace unos días al trasladar de Príncipe de Asturias a Aboño el paso de los camiones con mercancías peligrosas, lo que ha generado el malestar de Carreño. Algo de lo que es consciente Barbón, pero hacer política, dijo, "es tomar decisiones y gestionar enfados".

En una carpa con amplia presencia de dirigentes socialistas, tanto autonómicos como locales, y de algunos de quienes ya suenan como opciones para liderar el intento del PSOE de recuperar la Alcaldía de Gijón, el secretario de la FSA fue sincero: "En 2019 fuimos a las elecciones con viento de cola, en 2023 con turbulencia y en 2027 vamos con el viento de frente. Hay que decirlo abiertamente, lo tenemos muy muy difícil. Los compañeros tienen que elegir pensando en un hombre o mujer que sea un plus para la marca del PSOE. Como nos conformemos con el voto que representa ser socialista no nos vale".

Sus reflexiones sobre Gijón incluyeron la reivindicación de la ampliación del hospital de Cabueñes como "la mayor inversión que va a tener Gijón en décadas", la importancia del proyecto de Indra en el tallerón y una pulla al PP gijonés "que parece que no existe. Están arrincoandos en el gobierno gijonés. ¿Alguien vio en algún cartel ese espantoso logotipo turístico que presentaron".

"Lo del Huerna es un robo a mano armada"

Más allá de Gijón defendió la tasa turística como formula de apoyar la Asturias que se quiere paraíso natural frente los peligros de la masificación turística y volvió a tildar de "absoluta vergüenza" tener que pagar un peaje del Huerna que oficialmente ya tiene la consideración de injusto e ilegal. "Es un robo a mano armada", dijo con contundencia.

Y como guinda a su paso por la Semana Negra, y cuando ya se oían los aplausos de la despedida, Barbón se giró hacia el cartel donde se anunciaba su participación en la XXIX edición del festival para anunciar que "el año que viene es la cuarenta edicion de esta Semana Negra que muchos atacan y que merece la pena cuidar. Por ese 40.º aniversario toca que una de las medallas de Asturias de 2027 sea para la Semana Negra de Gijón".