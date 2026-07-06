El Musel ve viable abordar la obra para ampliar el calado para el paso portacontenedores, que prevé para 2029 y por cuatro millones

El estudio técnico realizado por la Autoridad Portuaria de Gijón sobre la ampliación de calado en la séptima alineación de El Musel, en la terminal de contenedores, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, ha determinado la viabilidad de esa obra. Una actuación que ha sido incluida en el nuevo plan de empresa de la Autoridad Portuaria de Gijón, con la previsión de que se ejecute entre finales de 2028 y 2029.

La obra permitirá el atraque de barcos con un 66% más de carga que el tope actual. Facilitará que los portacontenedores de 300 metros de eslora que ya llegan a la terminal y que cubre la primera línea transoceánica de El Musel, la "Canada Express", puedan atracar con su carga máxima de 5.000 TEU (contenedores de seis metros o su equivalente), en lugar de los 3.000 con los que pueden arribar ahora por la falta de calado.

La zona de atraque de portacontenedores en los muelles de La Osa tiene calados de entre 10,2 y 12 metros. El objetivo de la actuación programada es alcanzar los 12 metros de calado en toda la línea de atraque, dragando el fondo rocoso de la zona en la que la profundidad es menor.

El coste de la obra se ha estimado en cuatro millones de euros, de los que 800.000 euros se prevén invertir en 2028 y los 3,2 millones restantes en 2029. Previamente a la licitación de esta obra se tendrá que elaborar el proyecto. El dragado de ese muelle ha sido solicitado por la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC) a la Autoridad Portuaria. MSC gestiona la línea transoceánica de El Musel y también una conexión ferroviaria regular con la Meseta.

El Puerto espera más ingresos que los años récord en toneladas

El plan de empresa de la Autoridad Portuaria de Gijón, aprobado por Puertos del Estado, prevé que en 2028 y 2029 se supere la cifra de negocios que alcanzó El Musel en 2017, año en el que se alcanzó el récord de ingresos derivados de su actividad con 48,15 millones de euros. Los 21,73 millones de toneladas que aquel se movieron por El Musel, la segunda mayor cifra de su historia, explican ese resultado. El récord en toneladas sigue estando en 2005, con 21,79 millones, pese a que la cifra de negocios fue de 41,34 millones de euros. La actualización de las tasas explica el mejor resultado de 2017.

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Las previsiones de la cifra de negocios previstas en el Plan de Empresa, que ha anunciado El Musel, contemplan pasar de los 35,4 millones con los que se cerrará 2026 a 42 millones de euros en 2027 y saltar a 49 millones en 2028 y 2029 y a 51 millones en 2030.