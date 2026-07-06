Hace años que sigo, celebro y admiro la labor de los Premios Princesa de Asturias. Primero desde la docencia, convencida de que la educación transforma vidas; después desde el compromiso social, acompañando a personas y comunidades que buscan oportunidades para construir un futuro mejor; y también desde la esfera familiar, compartiendo cada otoño la emoción de descubrir historias de talento, esfuerzo y generosidad. Quizás por eso estos galardones tienen para mí un significado especial: me reconcilian con la humanidad.

En una época marcada por la inteligencia artificial, la hiperconectividad y la velocidad de la información, resulta más necesario que nunca detenerse a pensar qué significa ser humano. Esa es una de las grandes aportaciones del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades: reconocer a quienes nos ayudan a comprender mejor el mundo, a nosotros mismos y a la sociedad que compartimos.

A lo largo de los años, este galardón ha distinguido a pensadores, periodistas, escritores e instituciones que han ampliado nuestra mirada sobre la realidad. Figuras como Emilio Lledó, Gloria Steinem, Adam Michnik, Nuccio Ordine o Byung-Chul Han han defendido desde ámbitos distintos el valor del conocimiento, la libertad de pensamiento, el diálogo y la cultura como herramientas para construir sociedades más libres y conscientes. Más recientemente, el reconocimiento a Studio Ghibli nos recuerda que la imaginación, la belleza y la narrativa también son formas profundas de conocimiento sobre la condición humana.

Su legado resulta especialmente relevante en un momento en el que abundan los datos, pero escasea el tiempo para reflexionar sobre ellos. Porque las humanidades no son un lujo ni un complemento del progreso: son el espacio donde aprendemos a interpretar la realidad, comprender las emociones, analizar los conflictos y formular preguntas sobre la justicia, la dignidad o la convivencia.

La filosofía ocupa en este contexto un lugar imprescindible. Frente a la inmediatez y la simplificación, nos invita a pensar con profundidad. Nos ayuda a distinguir entre información y conocimiento, entre opinión y argumento, entre ruido y significado. En una sociedad cada vez más compleja, pocas herramientas son tan valiosas como la capacidad de reflexionar críticamente.

La comunicación, por su parte, crea puentes. Nos acerca a otras realidades, combate prejuicios y nos recuerda que compartimos mucho más de lo que nos une que aquello que nos separa. Los grandes comunicadores fortalecen el diálogo democrático y amplían nuestra capacidad de empatía.

Cada edición de los Premios Princesa de Asturias nos ofrece una lección de esperanza. Frente al ruido, el rigor; frente al cinismo, el compromiso; frente a la indiferencia, la inteligencia puesta al servicio del bien común.

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Gracias a la Fundación Princesa de Asturias por custodiar y proyectar estos valores. En tiempos de incertidumbre, sus premios nos recuerdan que la verdadera grandeza no reside únicamente en lo que somos capaces de crear, sino en nuestra capacidad para comprender, cuidar y dignificar la vida de los demás. Y esa certeza, tan sencilla como poderosa, sigue reconciliándome, y creo que reconciliándonos, con la humanidad.