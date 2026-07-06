"Tenía terror a repetirme". Jon Arretxe abre una nueva etapa literaria en la Semana Negra de Gijón
El autor abandona la novela negra social con "Cerdos y amapolas", una historia de chistorras, crimen y humor absurdo
El escritor vasco Jon Arretxe presentó este lunes en el hotel Don Manuel, dentro de la programación de la Semana Negra de Gijón, "Cerdos y amapolas", una novela con la que rompe de forma radical con el universo del "superviviente" Touré, el personaje que le ha acompañado durante más de una década y que incluso ha dado el salto a la televisión.
"Touré está muerto", afirmó de manera rotunda durante la rueda de prensa, una decisión que tomó con la necesidad de afrontar nuevos retos narrativos. "Me estaba asfixiando y tenía terror a repetirme", explicó Arretxe, que confesó haber puesto fin a la saga justo cuando la adaptación televisiva del personaje podría haber impulsado nuevas entregas.
Con "Cerdos y amapolas" Arretxe deja atrás, de manera momentánea, la novela negra social y los escenarios urbanos que definieron la saga de Touré para adentrarse en una historia ambientada entre Arbizu, Vitoria y Basauri, tres lugares muy vinculados a su trayectoria vital. La trama arranca con el robo de un misterioso lote de chistorras y evoluciona hacia una historia marcada por el humor absurdo y una serie de personajes muy peculiares.
Además, el autor no descartó una futura adaptación audiovisual de una novela que, a su juicio, "podría dar una película muy buena" y dio pistas sobre sus nuevos trabajos, que podrían estar protagonizados por Zuriñe Ruiz de Gordoa, una yudoca con Síndrome de Down capaz de resolver todo tipo de situaciones a la que ya pudimos conocer en "Cerdos y amapolas".
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