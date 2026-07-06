Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

"Tenía terror a repetirme". Jon Arretxe abre una nueva etapa literaria en la Semana Negra de Gijón

El autor abandona la novela negra social con "Cerdos y amapolas", una historia de chistorras, crimen y humor absurdo

Miguel Barredo y Jon Arretxe durante la presentación del libro &quot;Cerdos y amapolas&quot; en el hotel Don Manuel

Miguel Barredo y Jon Arretxe durante la presentación del libro "Cerdos y amapolas" en el hotel Don Manuel

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El escritor vasco Jon Arretxe presentó este lunes en el hotel Don Manuel, dentro de la programación de la Semana Negra de Gijón, "Cerdos y amapolas", una novela con la que rompe de forma radical con el universo del "superviviente" Touré, el personaje que le ha acompañado durante más de una década y que incluso ha dado el salto a la televisión.

"Touré está muerto", afirmó de manera rotunda durante la rueda de prensa, una decisión que tomó con la necesidad de afrontar nuevos retos narrativos. "Me estaba asfixiando y tenía terror a repetirme", explicó Arretxe, que confesó haber puesto fin a la saga justo cuando la adaptación televisiva del personaje podría haber impulsado nuevas entregas.

Con "Cerdos y amapolas" Arretxe deja atrás, de manera momentánea, la novela negra social y los escenarios urbanos que definieron la saga de Touré para adentrarse en una historia ambientada entre Arbizu, Vitoria y Basauri, tres lugares muy vinculados a su trayectoria vital. La trama arranca con el robo de un misterioso lote de chistorras y evoluciona hacia una historia marcada por el humor absurdo y una serie de personajes muy peculiares.

Noticias relacionadas

Además, el autor no descartó una futura adaptación audiovisual de una novela que, a su juicio, "podría dar una película muy buena" y dio pistas sobre sus nuevos trabajos, que podrían estar protagonizados por Zuriñe Ruiz de Gordoa, una yudoca con Síndrome de Down capaz de resolver todo tipo de situaciones a la que ya pudimos conocer en "Cerdos y amapolas".

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere de un disparo de un agente de la Guardia Civil un paciente psiquiátrico que estaba fuera de sí en Gijón
  2. Una discusión en la cola de un supermercado de Gijón acaba con un hombre en el hospital tras sufrir una agresión
  3. Samuel Trabanco, gerente de Sidra Trabanco: 'Perdí la voz durante 6 años cuando el banco nos dejó sin un duro por culpa de un crédito de 175 millones de pesetas
  4. Hablan los vecinos del hombre fallecido en Gijón tras recibir un disparo de la Guardia Civil: 'Necesitaba más atención psicológica
  5. El abrazo de Somió a la conductora que evitó una tragedia: “Primero pensé en las personas que llevaba detrás y luego en mí”
  6. Herida una niña de 9 años en Gijón a la que se le quedó el brazo atrapado entre una escalera mecánica y la pared
  7. Gran revuelo en San Lorenzo por una trifulca: dos hermanos, con síntomas de ebriedad, denunciados por una pelea
  8. Habla la gijonesa que sufrió una odisea para volar con su máquina de diálisis y que necesitó de la Guardia Civil para embarcar: 'Volvía de mi luna de miel

"Tenía terror a repetirme". Jon Arretxe abre una nueva etapa literaria en la Semana Negra de Gijón

"Tenía terror a repetirme". Jon Arretxe abre una nueva etapa literaria en la Semana Negra de Gijón

Luis Roso en la Semana Negra de Gijón: "Puerto Hurraco fue el crimen fundacional de la televisión privada"

Luis Roso en la Semana Negra de Gijón: "Puerto Hurraco fue el crimen fundacional de la televisión privada"

Qué significa ser humano

Adrián Barbón: "Aboño es la solución real para mejorar la zona oeste de Gijón, es lo sensato"

El Musel ve viable abordar la obra para ampliar el calado para el paso portacontenedores, que prevé para 2029 y por cuatro millones

Monika Zgustová: "En la escritura hay una gran deuda con las mujeres de cualquier siglo"

Monika Zgustová: "En la escritura hay una gran deuda con las mujeres de cualquier siglo"

La Semana Negra de Gijón arranca con menos ruidos y el atractivo de los "Rufos"

La Semana Negra de Gijón arranca con menos ruidos y el atractivo de los "Rufos"

EN IMÁGENES: La Semana Negra arranca con menos ruidos y el atractivo de los "Rufos"

Tracking Pixel Contents