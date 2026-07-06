"Tenía terror a repetirme". Jon Arretxe abre una nueva etapa literaria en la Semana Negra de Gijón

El escritor vasco Jon Arretxe presentó este lunes en el hotel Don Manuel, dentro de la programación de la Semana Negra de Gijón, "Cerdos y amapolas", una novela con la que rompe de forma radical con el universo del "superviviente" Touré, el personaje que le ha acompañado durante más de una década y que incluso ha dado el salto a la televisión.

"Touré está muerto", afirmó de manera rotunda durante la rueda de prensa, una decisión que tomó con la necesidad de afrontar nuevos retos narrativos. "Me estaba asfixiando y tenía terror a repetirme", explicó Arretxe, que confesó haber puesto fin a la saga justo cuando la adaptación televisiva del personaje podría haber impulsado nuevas entregas.

Con "Cerdos y amapolas" Arretxe deja atrás, de manera momentánea, la novela negra social y los escenarios urbanos que definieron la saga de Touré para adentrarse en una historia ambientada entre Arbizu, Vitoria y Basauri, tres lugares muy vinculados a su trayectoria vital. La trama arranca con el robo de un misterioso lote de chistorras y evoluciona hacia una historia marcada por el humor absurdo y una serie de personajes muy peculiares.

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Además, el autor no descartó una futura adaptación audiovisual de una novela que, a su juicio, "podría dar una película muy buena" y dio pistas sobre sus nuevos trabajos, que podrían estar protagonizados por Zuriñe Ruiz de Gordoa, una yudoca con Síndrome de Down capaz de resolver todo tipo de situaciones a la que ya pudimos conocer en "Cerdos y amapolas".