Germán Labrador cuestiona los mitos de la Transición en la Semana Negra de Gijón

La Semana Negra acogió la presentación de "Los encantos del desencanto", en la que Germán Labrador propone revisar algunos de los principales relatos sobre la Transición Española. Para Labrador, la imagen de aquel tiempo como una época de consenso y reconciliación no responde a la experiencia vivida por la sociedad, sino a un "mito cultural" construido posteriormente y convertido con el relato dominante de la democracia.

A partir de fotografías, carteles, obras de arte y espacios cargados de simbolismos, Labrador defendió que la Transición también se edificó sobre "silencios y olvidos". Cuestionó que la reconciliación se presente como el eje principal de aquellos años cuando, según recordó, una de las grandes reivindicaciones de la época era la amnistía para todos los presos políticos y el vaciado de las cárceles heredadas de la dictadura.

También quiso repasar la trayectoria de "El abrazo", de Juan Genovés, una obra convertida en símbolo de la Transición cuyo significado "fue transformándose con el tiempo hasta quedar reducido a una imagen de unidad nacional", alejándose del contexto político y social en el que nació.

Otro de los ejemplos que empleó para explicar esa construcción del relato fue el de la antigua plaza de toros de Badajoz, escenario de una de las mayores matanzas de la Guerra Civil tras la ocupación de la ciudad por las tropas franquistas.

Después de permanecer en el abandono durante décadas, el recinto fue demolido para construir en su lugar el actual Palacio de Congresos y Exposiciones, transformando el lugar en un referente arquitectónico sin recordar el pasado que encerraba.

Noticias relacionadas

Como conclusión, Labrador defendió que ninguna sociedad puede construir un relato sólido sobre la desmemoria. "Aquello que negamos con más fuerza, con más fuerza retorna", afirmó para sintetizar la idea central de su ensayo.