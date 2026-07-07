El gobierno de Gijón minimiza el beneficio real de que los camiones con mercancías peligrosas vayan por Aboño: "Es un parche...y malo"

El gobierno municipal gijonés no solo respeta la legitimidad del Ayuntamiento de Carreño para oponerse al paso de camiones con mercancías peligrosas por Aboño sino que esa solución planteada desde el ámbito estatal para rebajar el número de camiones que transitan por la avenida Príncipe de Asturias le sabe a muy poco a Gijón. "Es un parche...y malo", indicó el edil de Urbanismo y portavoz del gobierno, el forista Jesús Martínez Salvador, en su comparecencia para dar cuenta de los asuntos tratados en Junta de Gobierno.

El pasado 21 de junio el Boletín Oficial del Estado publicitaba la resolución de la Dirección General de Tráfico que incorporó el corredor Aboño-Musel a la Red de itinerarios para mercancías peligrosas. Una propuesta compartida por la Autoridad Portuaria, el Principado y la Administración General del Estado y que avanza en intervenciones sobre Aboño, el espacio defendido por el PSOE como solución para solventar los problemas que ahora sufre La Calzada como zona de paso de camiones hacia y desde El Musel. "La solución para el tráfico pesado en los accesos al puerto de El Musel no paso porque se desvíen por otra alternativa unos camiones con mercancías peligrosas que pueden suponer el 15% del total", dejó claro el edil de Urbanismo. Para Martínez Salvador "lo que hay que hacer es tomar una decisión definitiva y consignar el dinero en el presupuesto que es necesario para hacer una obra de calado. Todo lo demás es enredar, e intentar que parezca que se hace algo cuando en realidad no se está haciendo prácticamente nada", sentenció.

Jesús Martínez Salvador, en el salón de recepciones del Ayuntamiento / Marcos León

Tras la decisión ministerial de dar marcha atrás en el proyecto del vial de Jove soterrado, y la negativa de Gijón a aceptar la contraoferta de hacer el mismo vial pero en superficie, se está a la espera de una solución que elimine el tráfico pesado del corazón de La Calzada. Los vecinos del barrio han recuperado las movilizaciones que ya se hicieran hace tres décadas, al tiempo que recurrido al Defensor del Pueblo. Su reivindicación cuenta con el apoyo del Ayuntamiento.

"Inminente" recurso judicial por las zonas tensionadas

Por otro lado, Martínez Salvador consideró "inminente" la formalización del anunciado recurso judicial del Ayuntamiento de Gijón contra la decisión de la consejería de Vivienda, que lidera Ovidio Zapico (IU) de declarar La Arena y Cimavilla como zonas de mercado residencial tensionado. El Ayuntamiento ya se había opuesto en el proceso de alegaciones con textos presentados tanto por la concejalía de Urbanismo como por la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa), la primera controlada por Foro y la segunda por el PP. "La presentaremos próximamente, estamos en proceso de concreción", indicó el edil.

También se espera que no a muy tardar se presenten los pliegos para la licitación de los proyectos de construcción del Plan Llave en Nuevo Gijón y se cierre el acuerdo sobre el solar de Flex, en La Calzada, para iniciar las obras de su adecuación como aparcamiento.

Sin noticias de Adif sobre Carlos Marx

De lo que no tiene conocimiento el Ayuntamiento es de la fecha que maneja Adif para licitar las obras de demolición del viaducto de Carlos Marx, cuando han pasado tres meses desde que todas las administraciones implicadas firmaran el convenio que avalaba esta primera obra vinculada a la construcción de la estación intermodal de Moreda. "No tenemos ningún avance. Lo que siempre se dijo es que en cuanto se firmaran todos los documentos estaría cerca la licitación de la demolición. Y de momento no es una realidad", explicó el edil. Que concretó que desde el Ayuntamiento "estamos a la expectativa, vigilantes y pendientes".

En cuanto a la Junta de Gobierno, que se tramitó por la vía de urgencia antes los problemas en el sistema informático que dificultaron la gestión municipal en los últimos días, los acuerdos principales fueron la aprobación del Plan de Medios y del convenio con el Principado por 120.000 euros para el mantenimiento de la red de acogida para mujeres víctimas de violencia de género que encabeza la gijonesa Casa Malva.