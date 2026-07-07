Mariano Sánchez Soler actualiza "Los Franco S.A." en la Semana Negra de Gijón

La Semana Negra de Gijón acogió la presentación de la edición actualizada de "Los Franco S.A.:Ascensión y caída de la familia del último dictador de occidente", el libro de Mariano Sánchez Soler que investiga el patrimonio y los privilegios de la familia de Francisco Franco. Sánchez Soler quiso destacar que, a diferencia de otras obras biografías del dictador, su trabajo pone el foco en la corrupción y en la red de intereses económicos que se creó alrededor del Palacio del Pardo.

Para reconstruir ese entramado recurrió a registros mercantiles y de la propiedad para acabar descubriendo que, entre otras cosas, los familiares de Franco ocupaban 52 cargos en grandes empresas a su muerte en 1975. A su juicio, ese dato refleja como el régimen favoreció la creación de un sistema de poder en torno a la familia del dictador y a un grupo de políticos, empresarios y banqueros sin que nadie hiciera preguntas acerca de, por ejemplo, porque Carmen Polo siguió cobrando 800.000 pesetas mensuales hasta el año 1988 por un decreto de las cortes españolas antes de ser disueltas.

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Publicada por primera vez en 1990, la obra regresa ahora revisada y ampliada con más libertad para contar la realidad en un momento de "creciente revisionismo histórico".