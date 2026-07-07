Mariano Sánchez Soler actualiza "Los Franco S.A." en la Semana Negra de Gijón
El autor presentó en el festival la reedición de una investigación centrada en los privilegios y la red económica de la familia del dictador
La Semana Negra de Gijón acogió la presentación de la edición actualizada de "Los Franco S.A.:Ascensión y caída de la familia del último dictador de occidente", el libro de Mariano Sánchez Soler que investiga el patrimonio y los privilegios de la familia de Francisco Franco. Sánchez Soler quiso destacar que, a diferencia de otras obras biografías del dictador, su trabajo pone el foco en la corrupción y en la red de intereses económicos que se creó alrededor del Palacio del Pardo.
Para reconstruir ese entramado recurrió a registros mercantiles y de la propiedad para acabar descubriendo que, entre otras cosas, los familiares de Franco ocupaban 52 cargos en grandes empresas a su muerte en 1975. A su juicio, ese dato refleja como el régimen favoreció la creación de un sistema de poder en torno a la familia del dictador y a un grupo de políticos, empresarios y banqueros sin que nadie hiciera preguntas acerca de, por ejemplo, porque Carmen Polo siguió cobrando 800.000 pesetas mensuales hasta el año 1988 por un decreto de las cortes españolas antes de ser disueltas.
Publicada por primera vez en 1990, la obra regresa ahora revisada y ampliada con más libertad para contar la realidad en un momento de "creciente revisionismo histórico".
Suscríbete para seguir leyendo
- La gijonesa Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
- Muere de un disparo de un agente de la Guardia Civil un paciente psiquiátrico que estaba fuera de sí en Gijón
- Samuel Trabanco, gerente de Sidra Trabanco: 'Perdí la voz durante 6 años cuando el banco nos dejó sin un duro por culpa de un crédito de 175 millones de pesetas
- Una discusión en la cola de un supermercado de Gijón acaba con un hombre en el hospital tras sufrir una agresión
- Hablan los vecinos del hombre fallecido en Gijón tras recibir un disparo de la Guardia Civil: 'Necesitaba más atención psicológica
- El abrazo de Somió a la conductora que evitó una tragedia: “Primero pensé en las personas que llevaba detrás y luego en mí”
- Locura en Gijón con Luis Enrique en la inauguración de la playa verde: 'Mi nombre aparece en los postes, pero yo veo el de mis padres; con humildad y trabajo, ellos me enseñaron el camino
- Herida una niña de 9 años en Gijón a la que se le quedó el brazo atrapado entre una escalera mecánica y la pared