La novela negra une más de 40 voces en la Semana Negra de Gijón
La obra, presentada en la Semana Negra, reúne relatos negros que van desde la monarquía asturiana hasta futuros distópicos
Miguel Martín
La Semana Negra de Gijón acogió la presentación de la colección de relatos de novela negra "Asturias negra y criminal". El libro reúne a cuarenta y un escritores, junto a ilustradores y fotógrafos, en una obra que transita por escenarios tan diversos como la monarquía asturiana, el mundo rural o futuros distópicos. Luis Artigue fue el encargado de conducir el acto y quiso destacar el compromiso del festival con la literatura: "Todos los escritores quieren nacionalizarse asturianos porque aquí se lleva años apostando por los libros".
La coordinadora del proyecto, Virginia Gil, subrayó la diversidad de la publicación, con relatos escritos principalmente en castellano, aunque también en asturiano y pixueto. Durante la presentación, Pilar Sánchez Vicente reclamó una mayor presencia de mujeres en próximas ediciones "en este libro participamos somos solo trece de los treinta y nueve, ojalá podamos ser cada vez más", señaló, mientras que Jesús Palacios destacó el atractivo de una obra que combina la "ficción con la crónica negra más cercana a la realidad".
Los autores coincidieron en la variedad de enfoques presentes en el libro. Berta Piñán llevó el crimen al entorno rural para mostrar que "ni los paisajes más idílicos están libres del mal". Por su parte, David Suárez presentó un relato basado en hechos reales como la soledad que empujan a una persona a delinquir. La obra concluye así como un mosaico de estilos que refleja la riqueza de la novela negra hecha en Asturias.
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