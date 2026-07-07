"Se prioriza la seguridad de las personas", dice el consejero de Movilidad de llevar las mercancías peligrosas de La Calzada a Aboño

La necesidad de priorizar la seguridad es el argumento central que ha defendido en su última comparecencia pública el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, el socialista Alejandro Calvo, para justificar la decisión de fijar Aboño como zona de paso de los camiones que van con mercancías peligrosas camino de El Musel, y que hasta ahora utilizaban la avenida Príncipe de Asturias.

Un cambio rechazado por el gobierno local de Carreño, que se plantea recurrirlo en los juzgados, pero al que también han presentado quejas los transportistas por la situación de los viales que ahora deben utilizar en su trayecto. Desde el gobierno gijonés lo que se echa en falta es una propuesta global que elimine todo el tráfico pesado de La Calzada.

«El cambio no se produce por una cuestión de movilidad sino por una decisión de la Dirección General de Tráfico que lo que hace es priorizar la seguridad. Todos estamos de acuerdo en que es más seguro que pasen por Aboño, aunque generen molestias a los vecinos más cercanos, que por medio de La Calzada donde viven 40.000 personas. Eso es así», concretó el consejero socialista.

El pasado 26 de junio el Boletín Oficial del Estado publicitaba la resolución de la Dirección General de Tráfico que incorporó el corredor Aboño-Musel a la Red de itinerarios para mercancías peligrosas. Una propuesta compartida por la Autoridad Portuaria, el Principado y la Administración General del Estado y que avanza en intervenciones sobre Aboño, el espacio defendido por el PSOE como alternativa factible al actual tránsito por La Calzada, por el que luchan los vecinos y la Corporación gijonesa tras el fallido vial de Jove soterrado.

La obra de El Empalme

«Hay una decisión lógica, técnica y jurídica que el gobierno de Asturias apoya y que es priorizar la seguridad de las personas», indicó el consejero siguiendo la estela de las reflexiones que el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, hacía el domingo en la Semana Negra, defendiendo Aboño como la opción real y lógica para dar una respuesta a corto plazo al problema de contaminación de la zona oeste gijonesa.

Alejandro Calvo, consejero del gobierno del Principado de Asturias. / Lne

Fijado el debate en el ámbito de la seguridad, lo que Calvo pidió a los representantes del sector del transporte es «un poco más de rigor» en sus apreciaciones sobre fallos en el estado de los viales que ahora tienen que utilizar. «Los viales portuarios tienen un mantenimiento conocido y que curiosamente hasta ahora no se había puesto en cuestión y en El Empalme, donde nosotros como administración podemos actuar, ya se ha anunciado una inversión de 500.000 euros para ese mismo años», concretó el consejero antes de reiterar que «lo que hizo la DGT es algo lógico, prudente y razonables. Genera molestias que habrá que compensar en Carreño pero es de sentido común y para quien tiene que tomar la decisión perfectamente comprensible y explicable».