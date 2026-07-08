Carlos Marx, el ansiado derribo del que depende el plan de vías de Gijón y la nueva estación, sigue en estado de espera

A punto están de cumplirse cuatro meses desde que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón diera su visto bueno al convenio que daba soporte al plan de derribo del viaducto de Carlos Marx como primera obra vinculada a la estación intermodal de Moreda y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), responsable de la obra, sigue sin concretar su licitación. O por lo menos no se lo ha concretado al Ayuntamiento, uno de sus socios junto al Principado de Asturias en Gijón al Norte, la sociedad que gestiona el denominado plan de vías. El Ayuntamiento siempre ha reivindicado el valor casi terapéutico de ese derribo para unos gijoneses desesperanzados tras décadas esperando por su gran estación y sin ver nada hecho.

Desde luego, el anuncio que hizo el Ministerio de Transportes a principios de 2025 estimando la licitación para el primer trimestre de este año quedó desfasado hace tiempo. Ya no será ni en el primer trimestre, ni en el segundo.Y aunque la complejidad de la tramitación para seleccionar a la constructora ya dificultaba mucho ver máquinas trabajando allí este año, el retraso sobre lo esperado lo hace casi imposible. Además del documento del convenio, entre los despachos de los tres socios se paseó en los primeros meses de este año el proyecto técnico de la obra por si había que poner algún reparo al diseño.

"No tenemos ningún avance. Lo que siempre se dijo es que en cuanto se firmaran todos los documentos estaría cerca la licitación de la demolición. Y de momento no es una realidad", explicó el portavoz del gobierno municipal y edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador. El forista concretó que desde el Ayuntamiento "estamos a la expectativa, estamos vigilantes y estamos pendientes". El convenio ya firmado por los tres socios es un convenio parcial limitado a esta fase a la espera de un documento global que de soporte económico y jurídico a todas las actuaciones aún pendientes del plan de vías. Un convenio que sustituya a aquel de 2019 donde la estación iba junto al Museo del Ferrocarril.

En todo caso la denominada fase 1 del proyecto de la estación intermodal de Moreda va mucho más allá de derribar el viaducto. Supone toda una remodelación del entorno de Carlos Marx y tiene un presupuesto de 54,3 millones. El plan supone la eliminación del viaducto, y de su paso inferior, y su sustitución por un nuevo vial en superficie entre la avenida de José Manuel Palacio y la glorieta de intersección de Carlos Marx con la avenida de Portugal. Se construirá una nueva glorieta entre las calles Carlos Marx y Sanz Crespo y se reordenará lo que se ha dado en llamar la glorieta-hipódromo de la avenida de José Manuel Palacio. A estas actuaciones en superficie se suman la ejecución de un nuevo colector que sustituirá a los dos actuales y las rampas de acceso al futuro aparcamiento de la estación.

Marzo, un mes lleno de autorizaciones

El pasado marzo fue un mes clave para el convenio de Gijón al Norte. El día diez lo autorizaba la Junta de Gobierno de Gijón, el día 24 el Consejo de Ministros autorizaba al Ministerio de Transportes y Movilidad a hacer lo propio vía Adif y el día 30 daba su visto bueno el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. Todos de acuerdo sobre un mismo texto.

El convenio con la firma de Luis Pedro Marco de la Peña por Adif, Alejandro Calvo por el Principado y Carmen Moriyón por el Ayuntamiento de Gijón quedó suscrito el 14 de abril. Su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no llegó hasta el 30 de mayo. Una de las claves del documento es el reparto de costes que, en el documento se distribuyen entre las anualidades de 2026, 2027, 2028 y 2029. De los 54,3 millones, Adif asume 34 millones y tanto el Principado como el Ayuntamiento deben poner 10,1 millones cada uno. Vistos los plazos puede que la anualidad de 2026 no tenga ni que tocarse