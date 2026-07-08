Juan Pedro Aparicio reivindica el legado del reino asturleonés en la Semana Negra de Gijón

Una obra ambientada en el siglo XII que propone una revisión del papel del reino asturleonés en la formación de España y reivindica un pasado marcado por la convivencia entre culturas. Estas son las características de la nueva novela de Juan Pedro Aparicio: "Zafadola", presentada este miércoles en el hotel Don Manuel, dentro del contexto de la Semana Negra de Gijón.

Durante el encuentro, el autor explicó que la novela nace de una pregunta que le ha acompañado durante años: cómo un reino que había ocupado una posición central en la península terminó desapareciendo del relato histórico en favor de Castilla. A partir de esa reflexión construye una ficción que combina personajes ficticios con acontecimientos y figuras históricas para acercar al lector a un periodo que considera decisivo.

Aparicio situó el foco en el reinado de Alfonso VI y en la convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos, una realidad que, a su juicio, se vio amenazada por el "auge del fanatismo religioso" tanto en el mundo islámico como en el cristiano. En ese contexto se desarrolla la historia de amor entre dos jóvenes que sirven como hilo conductor de una novela en la que el conocimiento del pasado ocupa un lugar central.

El escritor sostuvo además qué gran parte de la historiografía española ha relegado el protagonismo del reino asturleonés y defendió la necesidad de revisar determinados relatos históricos. "Cuando uno tiene algo que decir desde el punto de vista histórico, pero no es historiador, tiene que contarlo a través de la novela", señaló durante la presentación, reivindicando la ficción como vehículo para plantear preguntas sobre el pasado.

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Aparicio adelantó también que ya trabaja en una tercera entrega de esta serie, titulada "Vientos de Roma", en la que profundizará en la influencia del papado y de la Iglesia en la evolución del reino asturleonés. Con esta nueva novela, el autor continúa un proyecto literario que utiliza la ficción histórica para abrir el debate sobre algunos de los episodios más discutidos de la historia medieval peninsular.