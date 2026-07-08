May R. Ayamonte presenta en la Semana Negra de Gijón su última novela con trasfondo social y feminista

La escritora May R. Ayamonte regresó a la Semana Negra para presentar "El latido de las mariposas", una novela negra de perspectiva feminista ambientada principalmente en Granada que combina una investigación policial con una reflexión sobre una problemática social de plena actualidad.

La historia sigue a la inspectora Barea, una agente de homicidios que oculta una enfermedad cardíaca degenerativa para no ser apartada del cuerpo de homicidios, enfermedad llamada cardiolaminopatía y que comparte con la propia autora. La investigación comienza con la aparición de un cadáver rodeado de mariposas y acaba derivando en un caso mucho más complejo.

El proceso creativo estuvo acompañado por una intensa labor de documentación. Ayamonte relató que habló tanto con víctimas como con intermediarios relacionados con la realidad que inspira la novela e incluso acudió junto a su pareja a una agencia especializada para conocer de primera mano el funcionamiento de estos procesos. Según explicó, esa experiencia le permitió comprender mejor un fenómeno que calificó como "una red de trata de personas y de venta de seres humanos", y trasladar a la ficción su parte más deshumanizadora.

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Durante el encuentro, también repasó su trayectoria literaria y explicó que alterna la novela juvenil con la narrativa para adultos en función del tema que desea tratar. Además, adelantó que ya trabaja en una segunda novela protagonizada por la inspectora Barea. Por último, rechazó la idea de que los jóvenes no leen. Aseguró que la literatura juvenil continúa creciendo y defendió que las nuevas generaciones leen aquellas historias que mejor conectan con sus intereses y preocupaciones.