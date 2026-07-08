La parroquia de Gijón que se rebela ante un nuevo parque de baterías: "Es una cabezonería del Principado"

La publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la concesión de la autorización administrativa previa por parte del Gobierno regional para la instalación de un nuevo parque de baterías ha puesto en alerta a los vecinos de Veriña. Dicho parque de baterías, un asunto polémico en Gijón y en el que el gobierno local ha tenido que intervenir frenando varios de ellos, se instalaría en el parque de La Peñona y la empresa que lo solicita es Ready to Build Renewables. Los vecinos de la parroquia afectada, que en este caso en Veriña, expresaron ayer su negativa a apoyar la iniciativa. "Es una cabezonería del Principado", aseguró ayer el presidente de la asociación de vecinos, José Luis García Nicieza.

Un García Nicieza que, además, es el presidente de la Federación de asociaciones de vecinos de la zona rural "Les Caseríes" y quien verbalizó por qué en esta parroquia y en el resto de la zona rural están en contra. "Están empeñados en colocarlas en zonas donde afectan a la población", comentó. "Entendemos que son instalaciones que en el futuro pueden llegar a hacer falta, pero no estamos de acuerdo en que se pongan cerca de ningún sitio que afecte a la población", aseveró.

Los motivos de Nicieza son claros. "Son instalaciones peligrosas porque pueden entrañar incendios que son de difícil extinción, provocan contaminación lumínica y generan ruido", afirmó. "No entendemos por qué el Principado se empeña cuando el Ayuntamiento ya ha dicho que no va a dar licencias y ya pasó, de hecho, con un par de parques de baterías por aquí cerca", agregó. "Es un cabezonería por parte del Principado el no querer sentarse y que los vecinos tengamos algo que decir", añadió. "Nosotros nos oponemos y tenemos pendiente reunirnos para tomar medidas", postuló.

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Los Ecologistas también están en contra. "El Principado hace caso omigo y continúa con la tramitación de este nuevo parque con su conexión a pesar de que la competencia urbanística es municipal", lamentaron desde la Coordinadora Ecoloxista d´Asturies. En este caso, el gobierno local no se ha pronunciado pero la postura del mismo es no dar licencias a aquellas instalaciones que puedan generar problemas a las viviendas. En este parque de baterías, ubicado en Puente Seco, hay ahora un plazo de 30 días antes de su salida a información pública.