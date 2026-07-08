Polémica sionista en Gijón: IU exige al Puerto abortar un acuerdo con una empresa ligada al ejército israelí y El Musel defiende "la legalidad vigente"
La formación considera “ética y políticamente inaceptable” la posible adjudicación a Magal Solutions
El Puerto asegura que el expediente aún no está resuelto y que se analizará toda la documentación antes de adoptar una decisión
La posible adjudicación del contrato de mantenimiento del sistema de vigilancia del puerto de El Musel a Magal Solutions SL ha abierto un enfrentamiento entre Izquierda Unida y la Autoridad Portuaria de Gijón. Mientras la formación reclama que se descarte a la empresa por su vinculación con el grupo armamentístico israelí Rafael Advanced Defense Systems, el organismo portuario sostiene que el procedimiento se está desarrollando con todas las garantías legales y que todavía no existe una decisión definitiva.
IU exige retirar la propuesta
El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez, considera que la posible contratación de Magal Solutions es “ética y políticamente inaceptable” y ha instado a la presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí, a “desistir de entregar la vigilancia del Puerto a una empresa israelí manchada de sangre palestina”. La formación sostiene que la compañía forma parte de un grupo vinculado a las Fuerzas de Defensa de Israel y critica que pueda hacerse cargo de un servicio considerado estratégico para El Musel.
El Puerto: “No hay una decisión definitiva”
En respuesta, la Autoridad Portuaria ha defendido la “legalidad, transparencia y rigor técnico” con los que asegura tramitar todos sus procedimientos de contratación. El organismo recuerda que las adjudicaciones se realizan conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y que la empresa mejor valorada no puede ser excluida de manera arbitraria si cumple los requisitos establecidos en el pliego.
No obstante, precisa que el contrato aún no ha sido adjudicado y que el expediente se encuentra en fase de revisión. En este proceso se analizará la documentación relativa a la estructura societaria de la empresa, la posible existencia de prohibiciones para contratar, el origen de los equipos y servicios que se emplearían y su adecuación al marco normativo vigente. La Autoridad Portuaria advierte de que cualquier incumplimiento o incompatibilidad legal podría suponer la exclusión de la oferta o la no adjudicación del contrato.
El organismo portuario asegura compartir “la sensibilidad social y humanitaria” existente en torno al conflicto de Gaza y afirma que cualquier decisión se adoptará con pleno respeto a la legalidad y a las decisiones del Gobierno de España. Asimismo, rechaza que la seguridad de El Musel se convierta en un elemento de confrontación política y subraya que seguirá actuando con “transparencia, prudencia y rigor” para garantizar tanto la protección de la infraestructura como el interés general.
Suscríbete para seguir leyendo
- La gijonesa Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
- Muere de un disparo de un agente de la Guardia Civil un paciente psiquiátrico que estaba fuera de sí en Gijón
- Samuel Trabanco, gerente de Sidra Trabanco: 'Perdí la voz durante 6 años cuando el banco nos dejó sin un duro por culpa de un crédito de 175 millones de pesetas
- Una discusión en la cola de un supermercado de Gijón acaba con un hombre en el hospital tras sufrir una agresión
- Hablan los vecinos del hombre fallecido en Gijón tras recibir un disparo de la Guardia Civil: 'Necesitaba más atención psicológica
- El abrazo de Somió a la conductora que evitó una tragedia: “Primero pensé en las personas que llevaba detrás y luego en mí”
- Locura en Gijón con Luis Enrique en la inauguración de la playa verde: 'Mi nombre aparece en los postes, pero yo veo el de mis padres; con humildad y trabajo, ellos me enseñaron el camino
- Herida una niña de 9 años en Gijón a la que se le quedó el brazo atrapado entre una escalera mecánica y la pared