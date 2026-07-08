Polémica sionista en Gijón: IU exige al Puerto abortar un acuerdo con una empresa ligada al ejército israelí y El Musel defiende "la legalidad vigente"

La posible adjudicación del contrato de mantenimiento del sistema de vigilancia del puerto de El Musel a Magal Solutions SL ha abierto un enfrentamiento entre Izquierda Unida y la Autoridad Portuaria de Gijón. Mientras la formación reclama que se descarte a la empresa por su vinculación con el grupo armamentístico israelí Rafael Advanced Defense Systems, el organismo portuario sostiene que el procedimiento se está desarrollando con todas las garantías legales y que todavía no existe una decisión definitiva.

IU exige retirar la propuesta

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez, considera que la posible contratación de Magal Solutions es “ética y políticamente inaceptable” y ha instado a la presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí, a “desistir de entregar la vigilancia del Puerto a una empresa israelí manchada de sangre palestina”. La formación sostiene que la compañía forma parte de un grupo vinculado a las Fuerzas de Defensa de Israel y critica que pueda hacerse cargo de un servicio considerado estratégico para El Musel.

El Puerto: “No hay una decisión definitiva”

En respuesta, la Autoridad Portuaria ha defendido la “legalidad, transparencia y rigor técnico” con los que asegura tramitar todos sus procedimientos de contratación. El organismo recuerda que las adjudicaciones se realizan conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y que la empresa mejor valorada no puede ser excluida de manera arbitraria si cumple los requisitos establecidos en el pliego.

No obstante, precisa que el contrato aún no ha sido adjudicado y que el expediente se encuentra en fase de revisión. En este proceso se analizará la documentación relativa a la estructura societaria de la empresa, la posible existencia de prohibiciones para contratar, el origen de los equipos y servicios que se emplearían y su adecuación al marco normativo vigente. La Autoridad Portuaria advierte de que cualquier incumplimiento o incompatibilidad legal podría suponer la exclusión de la oferta o la no adjudicación del contrato.

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El organismo portuario asegura compartir “la sensibilidad social y humanitaria” existente en torno al conflicto de Gaza y afirma que cualquier decisión se adoptará con pleno respeto a la legalidad y a las decisiones del Gobierno de España. Asimismo, rechaza que la seguridad de El Musel se convierta en un elemento de confrontación política y subraya que seguirá actuando con “transparencia, prudencia y rigor” para garantizar tanto la protección de la infraestructura como el interés general.