El PSOE de Gijón acusa a la EMA de llevar dos años sin reclamar impagos y el Ayuntamiento asegura haber reducido la deuda un 30%

El Grupo Municipal Socialista y el Gobierno local han protagonizado este jueves un nuevo enfrentamiento a cuenta de la gestión económica de la Empresa Municipal de Aguas (EMA). Mientras el PSOE denuncia que la empresa pública lleva dos años sin reclamar la deuda vencida de empresas y particulares, el Ayuntamiento responde que la deuda se ha reducido más de un 30% desde el final del anterior mandato socialista y rechaza las acusaciones de negligencia.

El PSOE habla de una gestión “negligente”

El concejal socialista Ramón Tuero aseguró que desde mayo de 2024 la EMA dejó de enviar reclamaciones por recibos impagados y tampoco ha activado la vía de apremio para las deudas con más de 120 días de antigüedad. A su juicio, esta situación puede haber provocado incluso la prescripción de parte de los importes adeudados.

“Esta negligencia pone las cuentas contra las cuerdas”, afirmó Tuero, quien responsabilizó de la situación al presidente de la empresa, Jesús Martínez Salvador, al director gerente, Vidal Gago, y al director económico, Abraham Menéndez.

El edil también criticó la falta de información facilitada por el Gobierno local tras las solicitudes realizadas por el PSOE durante los últimos meses y aseguró que la deuda vencida, que rondaba el millón de euros cuando dejaron de enviarse las reclamaciones, “podría superar ya los dos millones de euros”. Asimismo, advirtió de que una situación similar se estaría produciendo en EMULSA.

El Ayuntamiento niega las acusaciones

La respuesta del Gobierno municipal no se hizo esperar. El Ayuntamiento sostiene que durante los gobiernos anteriores no existía un seguimiento de los impagos y recuerda que fue en 2013 cuando se creó un departamento específico para gestionar la deuda pendiente de cobro.

Además, rebate los datos aportados por el PSOE con las cuentas auditadas de la empresa. Según el Ejecutivo local, la deuda vencida pasó de 2,59 millones de euros a finales de 2022, último ejercicio completo bajo responsabilidad socialista, a 1,81 millones al cierre de 2025, lo que supone una reducción superior al 30%. También destaca que la deuda total de clientes descendió en ese mismo periodo desde 8,48 millones hasta 6,39 millones de euros, una disminución de más de dos millones.

Convenio para agilizar el cobro

El Gobierno municipal recuerda además que la EMA ha firmado un convenio con el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado y el Ayuntamiento para delegar la recaudación ejecutiva de las deudas por suministro de agua y alcantarillado, un mecanismo que, según sostiene, permitirá agilizar todavía más la recuperación de los impagos.

Por último, el Ayuntamiento lanza un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y asegura que la existencia de deuda vencida “no implica que esté prescrita ni que deje de reclamarse”. Además, defiende que la empresa municipal mantiene una “excelente salud financiera”, lo que ha permitido afrontar “las mayores inversiones de su historia” sin incrementar las tarifas durante el actual mandato.