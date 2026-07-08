Los usuarios respaldan la ampliación del complejo deportivo de La Calzada: “Todo lo que sea mejorar, bienvenido”

El complejo deportivo de La Calzada afronta una de las actuaciones más importantes de los últimos años. El Ayuntamiento transformará las dos pistas de tenis exteriores, prácticamente en desuso, en un nuevo pabellón cubierto con dos pistas polideportivas, una grada de gran capacidad y un acceso independiente que permitirá albergar competiciones con mayor afluencia de público y ampliar la oferta deportiva del equipamiento.

Aunque muchos usuarios desconocían los detalles concretos del proyecto, la idea de seguir mejorando unas instalaciones muy utilizadas ha sido recibida con optimismo. Francisco Caro, que acude al complejo desde hace tres años para utilizar el gimnasio y la piscina, cree que cualquier inversión será positiva. “Todo lo que sea mejorar, bienvenido. Las instalaciones están bastante bien, son nuevas y funcionan muy bien. Si ahora se amplían, seguro que será para mejor”, comenta.

Tras conocer que las antiguas pistas de tenis darán paso a un pabellón con grada, considera que la actuación permitirá sacar más partido al espacio. “Para competiciones y ese tipo de actividades está claro que es una buena idea”, añade.

Más deporte y mejores instalaciones

Una opinión similar comparte Rogelio Rodríguez, usuario desde hace aproximadamente un año y que se desplaza desde Carreño para entrenar en La Calzada. Explica que eligió este complejo por la amplitud de su oferta deportiva. “Tiene de todo y por el precio merece mucho la pena”, afirma. Después de conocer el contenido de la ampliación, no duda en respaldarla. “Todo lo que sea para el deporte y para los chavales es maravilloso”, asegura.

La actuación también convence a quienes frecuentan el entorno sin ser usuarios habituales del complejo. Ginés González y Socorro de Hoyos, vecinos que pasean a menudo por la zona, recuerdan que las antiguas pistas de tenis apenas registraban actividad. “Mejor que estaba estará. Las pistas de tenis prácticamente no se usaban”, explican.

A su juicio, el nuevo pabellón permitirá dar respuesta a necesidades que existen desde hace tiempo, especialmente para los clubes que necesitan espacios con mayor capacidad para entrenamientos y competiciones. “Si se puede aprovechar más de lo que había antes, estupendo”, concluyen.

La ampliación permitirá reforzar uno de los complejos deportivos con mayor actividad de Gijón y ampliar unas instalaciones que, según coinciden los propios usuarios, ya cuentan con una elevada demanda durante buena parte del año.