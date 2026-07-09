La Dalia Negra y la dictadura argentina protagonizan el premio "Rodolfo Walsh" en la Semana Negra

El hotel Don Manuel acogió este jueves un la presentación de "La chica muerta favorita de todos", de Beatriz García Guirado y "Salvate vos", de Juan Carrá, ambos nominados al Premio Rodolfo Walsh a la mejor obra de no ficción de género negro en español publicada en 2025 junto a "El agente suizo", de Enrique Faes Díaz; "Franco y yo", de Jesús Ruiz Mantilla y "Mañana matarán a Daniel," de Aroa Moreno Durán

Ambos autores desgranaron las investigaciones que sustentan sus libros y reivindicaron la no ficción como una herramienta para comprender la sociedad a través del crimen. García Guirado explicó que "La chica muerta favorita de todos" revisita el célebre asesinato de Elizabeth Short, la "Dalia Negra", desde una perspectiva poco habitual, la de la propia víctima. La escritora señaló que su intención fue alejarse de las innumerables teorías sobre el asesino para preguntarse por la construcción del relato alrededor de la joven y por la forma en que los medios terminaron convirtiéndola en un mito, relegando su vida a un segundo plano.

Por su parte, Carrá presentó "Salvate vos", una investigación sobre la familia Molfino, arrasada por la última dictadura argentina. El autor reconstruye el secuestro y asesinato de Noemí Esther Gianetti de Molfino, cuyo cuerpo apareció en un hotel de Madrid en 1980 tras una operación clandestina del régimen militar. Durante su intervención explicó que el libro es fruto de más de tres años de investigación y combina documentación, entrevistas y archivos desclasificados para narrar la historia con el ritmo de un thriller político, sin renunciar al rigor histórico.

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El fallo del Premio Rodolfo Walsh se conocerá este viernes, cuando la Semana Negra de Gijón anuncie la obra ganadora entre las cinco nominadas de esta edición en el Museo del Ferrocarril.