Gijón llora la muerte de "El Pipas": fallece Francisco Prado Alberdi, fundador de Comisiones Obreras en la ciudad, a los 81 años
La ciudad le galardonó con la Medalla de Plata por su trayectoria
Luto en la izquierda gijonesa. Francisco Prado Alberdi, primer secretario general de Comisiones Obreras de Gijón, falleció hoy en la ciudad a los 81 años tras una vida vinculada a la actividad sindical y política, tanto en CCOO como en el Partido Comunista y en Izquierda Unida.
Conocido en el sindicato como “El Pipas” desde los años de la clandestinidad, Prado Alberdi fue uno de los integrantes de la delegación asturiana en la Asamblea de Barcelona, de la que el próximo sábado se cumplirán 50 años. También participó en las comisiones obreras de la antigua UNINSA y formó parte del secretariado de la organización durante la dictadura.
Su actividad sindical le llevó a ser detenido, torturado y encarcelado en 1973. También fue despedido de la empresa. En 1977 fue elegido secretario general de CCOO de Gijón, cargo que ocupó durante algo más de un año. Posteriormente se reincorporó a su puesto de trabajo en la entonces ENSIDESA tras beneficiarse de la amnistía laboral aprobada después de la muerte del dictador.
Apartado durante un tiempo de las responsabilidades sindicales, participó en representación del Partido Comunista de Asturias en los trabajos de elaboración del Estatuto de Autonomía. Más adelante, ya creada Izquierda Unida, desempeñó el cargo de coordinador local.
En 1991 volvió a ser elegido secretario general de la Unión Comarcal de CCOO, responsabilidad en la que permaneció durante dos mandatos. En 2010, el Ayuntamiento de Gijón le concedió la Medalla de Plata de la Villa en reconocimiento a su trayectoria.
El actual dirigente sindical Jorge Espina definió a Prado Alberdi como “un referente fundamental de la izquierda gijonesa, asturiana y me atrevería a decir que de toda España”. Espina destacó su extensa trayectoria y señaló que desde la organización “lamentaremos profundamente su fallecimiento”.
Suscríbete para seguir leyendo
- La gijonesa Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
- Muere de un disparo de un agente de la Guardia Civil un paciente psiquiátrico que estaba fuera de sí en Gijón
- Samuel Trabanco, gerente de Sidra Trabanco: 'Perdí la voz durante 6 años cuando el banco nos dejó sin un duro por culpa de un crédito de 175 millones de pesetas
- Hablan los vecinos del hombre fallecido en Gijón tras recibir un disparo de la Guardia Civil: 'Necesitaba más atención psicológica
- El abrazo de Somió a la conductora que evitó una tragedia: “Primero pensé en las personas que llevaba detrás y luego en mí”
- Locura en Gijón con Luis Enrique en la inauguración de la playa verde: 'Mi nombre aparece en los postes, pero yo veo el de mis padres; con humildad y trabajo, ellos me enseñaron el camino
- Herida una niña de 9 años en Gijón a la que se le quedó el brazo atrapado entre una escalera mecánica y la pared
- Samuel Trabanco, lagarero: 'Toda la vida vi traer manzana de Galicia y nunca oí en el chigre: ‘Esa sidra ye gallega’