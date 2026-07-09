Gijón llora la muerte de "El Pipas": fallece Francisco Prado Alberdi, fundador de Comisiones Obreras en la ciudad, a los 81 años

Luto en la izquierda gijonesa. Francisco Prado Alberdi, primer secretario general de Comisiones Obreras de Gijón, falleció hoy en la ciudad a los 81 años tras una vida vinculada a la actividad sindical y política, tanto en CCOO como en el Partido Comunista y en Izquierda Unida.

Conocido en el sindicato como “El Pipas” desde los años de la clandestinidad, Prado Alberdi fue uno de los integrantes de la delegación asturiana en la Asamblea de Barcelona, de la que el próximo sábado se cumplirán 50 años. También participó en las comisiones obreras de la antigua UNINSA y formó parte del secretariado de la organización durante la dictadura.

Su actividad sindical le llevó a ser detenido, torturado y encarcelado en 1973. También fue despedido de la empresa. En 1977 fue elegido secretario general de CCOO de Gijón, cargo que ocupó durante algo más de un año. Posteriormente se reincorporó a su puesto de trabajo en la entonces ENSIDESA tras beneficiarse de la amnistía laboral aprobada después de la muerte del dictador.

Apartado durante un tiempo de las responsabilidades sindicales, participó en representación del Partido Comunista de Asturias en los trabajos de elaboración del Estatuto de Autonomía. Más adelante, ya creada Izquierda Unida, desempeñó el cargo de coordinador local.

En 1991 volvió a ser elegido secretario general de la Unión Comarcal de CCOO, responsabilidad en la que permaneció durante dos mandatos. En 2010, el Ayuntamiento de Gijón le concedió la Medalla de Plata de la Villa en reconocimiento a su trayectoria.

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El actual dirigente sindical Jorge Espina definió a Prado Alberdi como “un referente fundamental de la izquierda gijonesa, asturiana y me atrevería a decir que de toda España”. Espina destacó su extensa trayectoria y señaló que desde la organización “lamentaremos profundamente su fallecimiento”.