El hartazgo por los accesos al Puerto de Gijón crece en Carreño, que ya intensifica su plan para activar la vía judicial: "Si hay que ir a Europa, iremos"

"Vamos a ir de la mano de los vecinos hasta donde haga falta. Tenemos que parar esta situación como sea". El gobierno de Carreño que lidera Ángel García (IU), lejos de dar marcha atrás en la activación de la vía judicial contra el acceso de los camiones a El Musel por el túnel de Aboño, ya ha dado la orden de intensificar las tareas de sus servicios jurídicos y del despacho de abogados contratado por el Ayuntamiento. Fuentes del gobierno de Carreño aseguran que, tras dos reuniones con los residentes del concejo, "seguimos teniendo claro que la medida tomada por el Ministerio no tiene sentido y si hay que llegar a Europa para cambiar esto, llegaremos".

Tanto los vecinos como los miembros del gobierno del concejo se muestran de acuerdo a la hora de criticar que la decisión de desviar por Aboño los camiones con mercancías peligrosas que hasta ahora circulaban por Príncipe de Asturias ya "genera problemas" a diario en zonas como el entorno del Empalme. "Son más de 200 camiones al día los que están pasando y esto implica que al mes pasen más de 5.000. No tiene sentido que el Puerto no tenga dos accesos", lamentan desde el Ayuntamiento de Carreño.

Con el objetivo de conocer las sensaciones de las entidades vecinales de Carrió y Pervera, el alcalde Ángel García y la edil Paula Riobello se reunieron el pasado lunes 29 de junio con los responsables de las asociaciones. Tras aquel encuentro, el concejo vecino activó a sus servicios jurídicos con el objetivo de poner freno a una decisión que definen como "unilateral". Además, atendiendo a las peticiones vecinales, convocaron a todos los vecinos a una segunda reunión que tuvo lugar el viernes.

En esa otra cita, el regidor les trasladó a los más de 40 residentes que acudieron al encuentro esa decisión de empezar a estudiar cómo tomar las medidas legales necesarias "que conduzcan a revertir" la situación generada desde finales de junio. Asimismo, volvió a dejar claro que su consistorio no había sido informado sobre la autorización del corredor de Aboño para el paso de mercancías peligrosas ni acerca del proyecto del Principado, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, para crear un vial directo entre las AS-19 y la GI-1 que evite la entrada de camiones al Empalme.

Después de haber mantenido esas reuniones con los residentes del concejo, el gobierno de Carreño está "totalmente convencido" de tomar cualquier medida judicial. Aunque por el momento no pueden concretar ni plazos ni cómo activarán esa vía judicial, fuentes municipales subrayan que "estaremos con los vecinos hasta el final, oponiéndonos a una novedad que genera mucha saturación en horas puntas".

Una de las opciones con las que cuentan los gobiernos locales ante este tipo de escenarios es la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Gobierno de España. No obstante, los servicios jurídicos están trabajando a diario con profesionales de abogados para tomar "cuanto antes" la decisión que estimen más oportuna. "Estamos totalmente en contra de que se haya incluido el trayecto Aboño-Musel en la red de itinerarios de mercancías peligrosas. Vamos a ver cómo podemos parar esto y no descartamos terminar yendo al Tribunal Europeo", aseveran estas mismas fuentes del gobierno de Carreño.

En cuanto a la posición del Ayuntamiento de Gijón, el forista Jesús Martínez Salvador ya aseguró este martes que respetan la legitimidad de Carreño para oponerse al paso de camiones con mercancías peligrosas por Aboño. "Es un parche... y malo", criticó Martínez Salvador. Sin embargo, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, el socialista Alejandro Calvo, continúa defendiendo el transporte por Aboño reivindicando que de esa forma "se prioriza la seguridad de las personas". Esas palabras fueron en la línea de las que ya pronunció previamente el presidente regional, Adrián Barbón, quien argumentó que "la única solución real y viable a corto plazo para que la zona oeste note una mejoría en su calidad de vida, eliminar camiones y poder humanizar Príncipe de Asturias es haciendo todas las comunicaciones por Aboño"

Por su parte, los residentes de la zona y los transportistas siguen denunciando a pie de calle las consecuencias generadas a raíz del traslado de estos vehículos desde La Calzada hacia Aboño. Desde la pasada semana, en distintos puntos de Carreño hay pancartas en las que se pueden leer mensajes contra una decisión que genera descontento en el concejo vecino.