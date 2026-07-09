Lorenzo Silva desgrana su nueva novela en Gijón antes de recibir un premio a su trayectoria literaria en la Semana Negra

Lorenzo Silva presentó este jueves en el hotel Don Manuel su novela"Las fuerzas contrarias", una obra en la que recupera a los investigadores Bevilacqua y Chamorro para abordar dos crímenes ambientados en uno de los momentos más duros de la pandemia. En el acto también participaron Claudia Piñeiro y Reynaldo Sietecase, quienes también presentaron sus respectivos trabajos, "La muerte ajena" y "La rey". El autor, además, recibe esta tarde el premio Domingo Villar por su trayectoria literaria.

Durante la presentación, Silva se mostró agradecido por un reconocimiento que se suma a su larga vinculación con la Semana Negra, donde participa desde hace casi tres décadas. Sobre "Las fuerzas contrarias", explicó que la novela desarrolla dos investigaciones en un escenario marcado por la pandemia. Una arranca con la muerte aparentemente natural de una anciana durante el confinamiento, mientras que la otra gira en torno a la desaparición del cuerpo de una mujer asesinada. A través de ambos casos, el autor reflexiona sobre las dificultades del trabajo policial y sobre la importancia de ofrecer una respuesta a las familias de las víctimas.

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Claudia Piñeiro explicó que "La muerte ajena" sigue a una periodista que descubre que la mujer fallecida en una misteriosa caída desde un edificio es su hermanastra, mientras que Reynaldo Sietecase definió "La Rey" como una historia sobre la trata de mujeres que une Paraguay, Buenos Aires y Madrid e incorpora elementos de realismo mágico. Los tres escritores coincidieron en destacar la Semana Negra como un espacio de encuentro para la literatura criminal y un impulso para que las novelas lleguen a nuevos lectores.