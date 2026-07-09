El Puerto de Gijón abre sus instalaciones a profesionales de la fotografía en un proyecto conjunto con LABoral Centro de Arte

El Puerto de Gijón va a abrir sus instalaciones para que profesionales de la fotografía le busquen nuevos encuadres. Se trata de un proyecto de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, en colaboración con la Autoridad Portuaria de Gijón, que se traduce en un taller con sesiones teóricas y trabajo de campo, que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de octubre, de 10 a 14 horas y de 16 a 18 horas, y que tendrá un profesor de lujo: el Premio Nacional de Fotografía (en 2010) José Manuel Ballester.

La actividad, que es gratuita y está titulada “Miradas al Puerto”, culminará con una exposición de obras en el espacio de la Antigua Rula. La propuesta que hacen desde LABoral es "una aproximación al Puerto de El Musel como espacio de observación, investigación visual y creación contemporánea, fomentando nuevas miradas sobre su arquitectura, actividad y relación con el entorno marítimo".

La convocatoria está dirigida a fotógrafas y fotógrafos profesionales o emergentes residentes en España. No se dirige a personas aficionadas sin trayectoria o práctica profesional vinculada a la fotografía. Y el taller busca ofrecer a quienes participan la oportunidad "de explorar y reinterpretar los espacios del Puerto de Gijón mediante la fotografía, generando perspectivas visuales distintas de su arquitectura, actividad portuaria y relación con el mar. La actividad fomentará la experimentación visual, la narrativa fotográfica y el desarrollo conceptual de los proyectos participantes", indican los organizadores.

Uno de los elementos centrales del taller serán los análisis del trabajo que hará José Manuel Ballester, revisión de referentes vinculados a paisaje, arquitectura y fotografía contemporánea, así como recorridos y prácticas fotográficas en distintos espacios del Puerto de El Musel. Las personas participantes desarrollarán una propuesta fotográfica personal que será la que forme parte de la exposición final en la Antigua Rula.

La organización cubrirá la matrícula y la producción de hasta dos fotografías finales por participante para la exposición resultante del taller.

El currículo de Ballester

José Manuel Ballester (Madrid, 1960) está considerado una figura central de la fotografía contemporánea española. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en 1984, inició su trayectoria en la pintura, con un interés sostenido por las técnicas y composiciones de las escuelas italianas y flamencas de los siglos XV al XVIII. A partir de 1990, su práctica experimentó un giro decisivo al integrar pintura y fotografía, orientándose hacia una investigación del espacio arquitectónico, la luz y el silencio.

Desde entonces, Ballester ha desarrollado un lenguaje visual propio en el que la herencia pictórica del Renacimiento —la perspectiva, la composición y la atmósfera— se reinterpreta mediante los recursos de la fotografía contemporánea. Sus imágenes prescinden de la figura humana para centrarse en la presencia ausente, la quietud y la memoria de los lugares. Museos, arquitecturas emblemáticas, espacios industriales o urbanos aparecen como escenarios de una poética del vacío y del tiempo suspendido.

Su obra ha sido presentada en exposiciones individuales relevantes como Lugares de Paso (2003), Setting Out (2003) y Habitación 523 (2005), así como en proyectos de largo recorrido como Bosques de Luz. Su trayectoria ha sido reconocida con premios como el Premio Nacional de Fotografía (2010) y el Premio Trayectoria Fundación ENAIRE (2023). La obra de Ballester forma parte de colecciones de museos e instituciones internacionales y constituye una reflexión constante sobre espacio, historia y memoria.

Bases, inscripciones y más información

El plazo para inscribirse en el taller finaliza el 20 de julio y las bases pueden consultarse en la página de LABoral Centro de Arte. Para cualquier consulta adicional se puede escribir al email info@laboralcentrodearte.org