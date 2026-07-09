La Semana Negra reúne tres formas de entender la ciencia ficción en el Premio Celsius
Rosa Montero, Pilar Fraile y Luis Artigue defienden obras que van de la sátira política a la investigación criminal con elementos fantásticos.
Miguel Martín
La ciencia ficción y la fantasía también encontraron su espacio en la Semana Negra con la presentación de las obras nominadas al Premio Celsius la mejor novela de ciencia ficción y fantasía en español publicada en 2025. Siendo los finalistas "Animales difíciles", de Rosa Montero; "Las leyes de la caza", de Pilar Fraile; y "Trumpsilvania", de Luis Artigue.
La reunión comenzó con la intervención de Luis Artigue, que presentó "Trumpsilvania", una sátira política que imagina un mundo en el que Donald Trump regresa al poder y desencadena una transformación que convierte a la mitad de la población en vampiros, una metáfora de una clase dirigente que "vive de chupar la sangre a los ciudadanos". El escritor defendió el género fantástico como una herramienta para cuestionar la realidad y reivindicar ideas. "La novela fantástica también sirve para reivindicar cosas, porque como estamos locos nos dejan hacerlo", afirmó.
Rosa Montero confesó sentirse especialmente ilusionada por competir por primera vez por este galardón con "Animales difíciles", la última entrega de la saga protagonizada por Bruna Husky. La escritora celebró formar parte de un certamen estrechamente vinculado a la literatura fantástica y de ciencia ficción.
La terna de finalistas la completa Pilar Fraile con "Las leyes de la caza", una novela de corte más clásico que arranca con la desaparición de un niño y sigue la investigación encabezada por una inspectora, combinando el suspense policial con elementos propios del género fantástico.
El ganador del Premio Celsius se anunciará este viernes en el museo del ferrocarril.
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