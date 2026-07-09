Los vecinos de La Calzada ven "insuficiente" el parcheo de Príncipe de Asturias: "Es una mejora importante, pero se necesita mucho más"

Tras recibir con "alivio" a finales de junio poder "olvidarse" de las mercancías peligrosas por Príncipe de Asturias, los vecinos de La Calzada iniciaron el mes de julio con otra buena noticia. El comienzo de las anheladas labores de reasfaltado en esta avenida supusieron un nuevo respiro entre los residentes de los alrededores de esta vía tan afectada por el tránsito de miles de vehículos al día, entre ellos más de 1.300 camiones. Con esas tareas prácticamente culminadas a falta de pintar correctamente algunos pasos de peatones, quienes a diario circulan o pasean por Príncipe de Asturias agradecen el parcheo llevado a cabo en los puntos más deteriorados, pero piden celeridad para la instalación de un asfalto que reduzca el ruido y para el plan de humanización. El Principado ha solicitado en distintas ocasiones tomar las riendas de este proyecto pese a la negativa del Ministerio de Transportes, que todavía no ha concretado plazos.

El olor a alquitrán empezó a tomar la avenida Príncipe de Asturias desde el pasado martes. Durante tres sesiones nocturnas, los operarios realizaron la mayor parte de los trabajos impulsados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, titular de la avenida. Una semana después, los conductores y los transeúntes han notado un importante cambio en zonas como los pasos de peatones más próximos a Cuatro Caminos, así como en otros puntos de la vía hacia la Casa del Mar.

Las zonas en las que se han llevado a cabo esos movimientos son las que un equipo de tres técnicos de Transportes señaló a principios de febrero. Fue el día 3 de ese mes cuando, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, estos trabajadores revisaron el estado del asfalto y pintaron sobre puntos concretos del pavimento unas señales con pintura verde.

Cinco meses después de aquellas tareas iniciales y apenas unos días más tarde de la expulsión de las mercancías peligrosas por Príncipe de Asturias, Transportes ejecutó la obra de parcheo de Príncipe de Asturias, que aseguraron que está enmarcada en el pendiente plan de "humanización del vial", todavía en "fase de redacción".

A raíz de esas tareas, los operarios lograron que los baches más visibles se transformaran en puntos con un asfalto totalmente renovado. Más allá del color más oscuro de esas partes del vial, los conductores notaron esos trabajos al circular por una vía en la que estaban acostumbrados a "tener que ir con mucho cuidado", tal y como comentan vecinos como Cristian Mera, un residente de la calle Cuba que pasa con su coche y con su patinete cada día por la avenida Príncipe de Asturias. "Había agujeros muy grandes en los que había que ir muy despacio. Además, con el patinete, tenía que tener que ir mirando con mucho cuidado de no pasar por alguno de ellos", agrega Mera.

Este vecino subraya que "con el coche también se notaba mucha diferencia al conducir por puntos como esos, en los que seguro que la suspensión sufría". "Era necesario que hicieran esto. Se han conseguido unas mejoras que se notan muchísimo", ensalza Mera, antes de dejar claro que "este solo tiene que ser un primer paso antes de poner en marcha el resto de planes, porque todavía queda mucha mejora por hacer".

De acuerdo con sus palabras se pronuncia Iván Prieto, residente en la calle Colombia. "La avenida estaba destrozada por el paso de los camiones y por todo el tráfico que soporta. Había muchos agujeros, sobre todo en los puntos que han mejorado. Ahora está bastante más lisa y cuando vas en coche se nota que se conduce con mayor comodidad", desarrolla Prieto, un vecino de La Calzada que espera que "haya novedades con el resto de proyectos cuanto antes", aunque no se muestra muy convencido. "Sabiendo cómo suelen ser las cosas con esta zona, temo que el tema del bulevar no llegaré a verlo", critica Prieto, que apunta que "lo que han hecho es un pequeño avance, pero no podemos parar de protestar hasta que nos arreglen la avenida por completo y dejen de pasar todos los camiones".

María del Mar Faúndez, vecina de Salinas y profesora en una autoescuela de La Calzada, se quedó sorprendida esta semana al encontrarse con las mejoras en el asfalto. "Sabiendo lo importante que es esta avenida, deberían actuar siempre teniendo claro que esta vía no se merece tener el asfalto como lo tiene. Aquí se forman baches muy profundos", subraya Faúndez, que solicita que se trabaje a destajo para acelerar la instalación de un asfalto fonoabsorbente, una superficie menos rugosa y menos ruidosa al contacto con la goma de los neumáticos. "Sería lo más acertado, ya que aquí hay mucha contaminación acústica por culpa del tráfico tan excesivo", completa.

Otro de los vecinos que se pronuncia de manera crítica hacia el estado de la avenida a pesar de la obra de parcheo es Víctor Fernández, quien circula con su moto o con su coche a diario por la ciudad. "Desde la rotonda del Musel hasta Foro, todos los carriles están que dan pena. Esto es una chapuza", argumenta Fernández.

A la espera del resto de las mejoras mencionadas anteriormente, los vecinos de La Calzada comienzan a ver algo de luz al final del túnel tras poder olvidarse de los camiones con mercancías peligrosas y al contar con un asfalto en Príncipe de Asturias con menor presencia de baches. "Es una avenida muy dañada. Al menos, ya se nota mucho menos tráfico de camiones. Ya era hora", culminan Vicente Rubén García y Rosa María García.