Adif confirma que la obra del derribo de Carlos Marx sigue "en trámites", pero no baraja fechas para esta obra clave de Gijón

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) señala trabajar "en los trámites necesarios" para licitar la que será la primera fase del plan de vías, con el derribo del viaducto de Carlos Marx como gran actuación, y no baraja, por lo tanto, fechas concretas. La respuesta surge apenas dos días después de que el gobierno local señalase no tener información nueva del Ministerio de Transportes respecto a una obra que, de acuerdo a las previsiones iniciales, iba a licitarse a inicios de este año en curso y que, posteriormente, demoró su estimación para iniciar la obra hasta finales de este año. Tratándose de una licitación compleja, de más de 54 millones, los tiempos propios de un concurso público de este nivel hace temer que la mesa de contratación aún pendiente de constituirse no logre cerrar el procedimiento con tanta premura. Mientras, lo que sí se inicia ahora es la tramitación municipal urbanística para crear 300 viviendas protegidas en este mismo entorno, frente al Albergue Covadonga.

Hoy se cumplen cuatro meses de la aprobación, en Junta de Gobierno, del convenio que regula esta actuación. En ese mismo mes de marzo, el día 24, el Consejo de Ministros autorizó a Transportes hacer lo propio a través de Adif y el día 30 el Consejo de Gobierno del Principado ratificaba el mismo papel y blindaba el acuerdo de las tres partes. Para entonces el gobierno local reprochaba que el proyecto llevaba tiempo parado ante el Ministerio de Hacienda.

Más tarde, el pasado mayo, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, aprovechaba una visita a Gijón para reivindicar la "velocidad de crucero" que a su juicio su administración le estaba dando a estos trámites. Dejaba la pelota, de hecho, en el tejado del gobierno local, a quien reprochaba veladamente no haber validado con suficiente premura el proyecto. El ejecutivo local respondía que la aprobación del proyecto no podía validarse antes de mediados de abril, porque fue entonces cuando las tres entidades firmaron el convenio ya revisado y avalado por todos. Esa aprobación llegó al mes siguiente.

Adif, ahora, parece justificar que la tramitación de la licitación siga en curso usando esa aprobación del proyecto como fecha de partida. Señala el Administrador que su equipo sigue trabajando para sacar adelante el concurso público "después de que el Ayuntamiento aprobara el proyecto en mayo". Santano, de hecho, en su visita a Gijón había asegurado "no ser consciente" de las varias cartas que la alcaldesa Carmen Moriyón le mandó en el último año instando a retomar los planes pendientes del plan de vías y afirmo que "las contestaciones del Ministerio son con hechos". Ponía de ejemplo este plan de derribo y aseguraba que el proyecto había sido remitido al Ayuntamiento en febrero.

La última previsión en firme que se había hecho para esta primera fase del plan de vías ya está caducada: en el plan de contratación para este año Adif situaba la licitación de la obra para el primer trimestre de este año. Desde entonces, y ya más a nivel municipal, la esperanza de que los vecinos puedan ver máquinas en el entorno antes de que termine este año empieza a ser ya también utópica. La lectura positiva es que, una vez se lance la licitación, la financiación de las tres partes está ya comprometida. Adif pagará 34 millones y el Principado y el Ayuntamiento asumen 10,1 millones cada uno. Las partidas están aprobadas, con su compromiso plurianual.

Mientras, lo que sí facilita la aprobación del proyecto del derribo de Carlos Marx, con o sin licitación, es actualizar sobre plano cómo será la reordenación en superficie del nuevo vial. Y eso es lo que ha permitido al Ayuntamiento licitar la redacción de los documentos urbanísticos para el futuro estudio detalle y reparcelación de otro proyecto, este ya local, que llevaba tiempo pendiente: la creación de unas 300 viviendas protegidas en las dos explanadas frente al Albergue Covadonga que hoy sirven como aparcamiento. Se trata, no obstante, una tramitación que se antoja también larga y que no culminará hasta el año que viene.

"Con el anuncio de la licitación de la tramitación del estudio detalle para el desarrollo de la CRI-05 damos otro paso adelante para la construcción de vivienda protegida y asequible en Gijón. Una vez culmina la tramitación podremos impulsar el desarrollo de ese ámbito para que se construyen casi 300 viviendas. Esperamos contar con el apoyo de otras administraciones y fondos del plan estatal de vivienda para su materialización", señala el forista Jesús Martínez Salvador.