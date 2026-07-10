Rosa Montero, entre los cinco premiados de la Semana Negra de Gijón: "Estoy muy emocionada; llevo viniendo más de veinte años y nunca había sido finalista"
Alfonso Mateo-Sagasta, Inma Pelegrín, Enrique Faes Díaz y Eugenio Fuentes recibieron también el galardón
Miguel Martín
La Semana Negra celebró este viernes la entrega de sus premios literarios en el Museo del Ferrocarril, en una ceremonia conducida por el director del festival, Miguel Barrero, que abrió el acto agradeciendo al Museo su "colaboración y hospitalidad" durante el festival. Tras ello comenzó la lectura de las actas de los premios, siguiendo el orden de creación de los galardones, los representantes de cada jurado fueron anunciando a los vencedores del Rufo de cada premio. El Premio Celsius recayó en "Animales difíciles", de Rosa Montero; el Premio Espartaco distinguió a "El Reino de Belmonte, de Alfonso Mateo-Sagasta; el Premio Silverio Cañada reconoció a "Fosca", de Inma Pelegrín; el Premio Rodolfo Walsh fue para "El agente suizo", de Enrique Faes Díaz; y el Premio Dashiell Hammett premió a "Wendy", de Eugenio Fuentes, que no pudo asistir a la ceremonia.
Los discursos de los premiados estuvieron marcados por la emoción y por el valor simbólico de unos galardones otorgados estrechamente vinculados al género. Alfonso Mateo-Sagasta aseguró que, aunque carece de dotación económica, "un reconocimiento hecho por otros autores tiene un valor enorme". "Lo celebro como el mayor premio del mundo", afirmó. Por su parte, Enrique Faes Díaz confesó sentirse especialmente emocionado por recibir el Rodolfo Walsh. "Es un premio top absoluto, más para mí, que soy de Pumarín", señaló antes de concluir, "Me siento honradísimo".
También Rosa Montero mostró su satisfacción por recibir el Premio Celsius después de más de veinte años ligada al festival. "Estoy muy emocionada. Llevo viniendo más de veinte años y nunca había sido finalista", recordó. Para la escritora, el reconocimiento tiene un significado especial porque es "como que esa familia con la que llevas compartiendo tantos años te diga: 'oye, no lo haces tan mal". "Es un gran reconocimiento", resumió. La intervención más espontánea fue la de Inma Pelegrín. La autora explicó que el premio había sido "una sorpresa", recordó que "Fosca" es su primera novela y que esta era también su primera participación en la Semana Negra. "Estoy alucinando", reconoció entre risas, antes de admitir que no había preparado ningún discurso "viendo el nivel" de sus compañeros premiados.
Duranteel acto, como muestra de agradecimiento al Museo, también se hizo entrega de una Rufa Palestina a Nuria Vila, directora de Programas del centro. Vila agradeció el gesto y expresó su deseo de que la próxima edición de la entrega de premios pueda celebrarse en el espacio exterior del museo, al que definió como un "lugar privilegiado" para acoger este acto.
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