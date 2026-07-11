Los jesuitas salen del barrio gijonés de Tremañes tras 45 años de servicio obrero parroquial

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha vuelto a remover el panorama diocesano asturiano con un nutrido número de nombramientos dados a conocer el miércoles y que han tenido también impacto en el arciprestazgo de Gijón.

Además del encargo que hace a Antonio Nistal para que se haga cargo de la unidad parroquial de Roces y la administración de Granda; a Fernando Velado para que centre su acción en el ámbito rural como párroco de Caldones, Lavandera y la unidad de Vega con sus iglesias de Baldornón y Fano adscritas; a Enmanuel González Ortiz para que se haga cargo de la parroquia de La Asunción-San Juan XXIII; a Eduardo Zulaiba como párroco de El Cerillero, en la unidad de La Calzada; y a Segundo Fernández Arias en la administración de San Esteban del Mar en la UP de Santa Olaya-Natahoyo y encomienda, hay otro ajuste que de alguna forma hace historia en la ciudad.

Ese ajuste importante no es otro que el nombramiento para la parroquia de San Juan de Tremañes y la capilla del Rosario de Lloreda de Serrano Arturo Calvo Aladro, quien fuera capellán castrense, con la salida por jubilación del jesuita Jesús Ángel Fernández.

Precisamente con Jesús Ángel Fernández los jesuitas dejan de tener parroquias en Asturias y, específicamente, la Compañía deja de estar presente en el barrio de Tremañes, del que se ha venido ocupando desde hace casi 45 años.

Con anterioridad la Compañía ya habían dejado de hacerse cargo del templo del Sagrado Corazón de Gijón (en 1999), de la parroquia de Santa Olaya del Natahoyo (en 2008) y de la Inmaculada de Gijón, que fue suprimida como parroquia en el año 2017. La parroquia de San Esteban del Mar había sido el penúltimo traspaso, este mismo año, y ahora finalmente devuelven a la diócesis la parroquia de Tremañes tras esa casi medio siglo de presencia.

Fue, además, una estancia muy destacada la de los jesuitas en el barrio obrero gijonés de Tremañes, con el cura Cándido Viñas y también con Jesús Ángel Fernández, caracterizándose por un estilo de parroquia muy proxima a los postulados de la teología de la liberación, las comunidades de base y la opción por los pobres. De hecho, Jesús Ángel Fernández fue cura obrero trabajando como electricista.