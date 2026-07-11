Salta una la valla de una finca de Gijón y acaba detenido por unos playeros que sustrajo
El arrestado se negó a ir a un centro médico y pasó a dependencias policiales
La Policía Local de Gijón detuvo este sábado al mediodía a un joven de 22 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza después de que, supuestamente, accediera a una finca de Jove tras saltar la valla perimetral y se llevara varias pertenencias. Entre ellos, unos playeros que luego sirvieron para que fuera identificado.
Según explican fuentes municipales, fue un hombre el que observó cómo el sospechoso escalaba la valla de la propiedad, sustraía diversos objetos y abandonaba el lugar. El testigo facilitó a los agentes una descripción del joven, lo que permitió iniciar su búsqueda.
Poco después, una patrulla localizó al presunto autor, que todavía llevaba consigo varios de los efectos supuestamente robados. Entre ellos se encontraban unas deportivas que el propietario de la finca reconoció como de su propiedad.
Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención del joven como presunto autor de un delito de robo con fuerza, al considerar que el acceso a la finca se produjo mediante el escalado de la valla. Tras el arresto, el detenido rechazó ser trasladado a un centro sanitario, por lo que fue conducido directamente a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes.
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