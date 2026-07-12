La "mejor Semana Negra de la historia" celebra su éxito en el regreso al Arbeyal, donde continuará "durante muchos años": "Pese a las dudas, hemos dado con la tecla"

La Semana Negra regresó este año al Arbeyal, uno de los distintos puntos de Gijón que vieron crecer a este gigante literario que nació en El Musel en 1988. Desde 2010, el certamen nunca había vuelto a los alrededores de un arenal gijonés en el que la celebración de la 39.ª edición ha resultado "todo un éxito", tal y como coincidieron este domingo en el acto de clausura el director del festival, Miguel Barrero; los ediles de Cultura e Infraestructuras, Montserrat López Moro y Gilberto Villoria, respectivamente, y el director general de Acción Cultural del Principado, Antón García.

Desde el día 3 de julio y hasta este domingo, el Arbeyal ha recibido a miles de gijoneses y visitantes que quisieron disfrutar de un certamen "único" en el que la cultura va de la mano del ocio. Tras las últimas ediciones en los terrenos de los antiguos astilleros de Naval, el gobierno local apostó por trasladar la Semana Negra al paseo del Arbeyal. Aquella decisión, reconoció Barrero, generó ciertas dudas entre los organizadores. "Pese a los problemas que acarrean los cambios, hemos dado con la tecla. Hemos creado un festival beligerante en lo cultural, pero amable en el resto de aspectos. Hemos logrado que se pudiera pasear a gusto, compartir, discrepar, conocer y descubrir, que es de lo que se trata", aseveró Barrero.

Tras este regreso al Arbeyal, el director de la Semana Negra apuntó que "espero que el certamen siga aquí, al menos, mientras yo siga al frente". "Esta ubicación es muy simbólica porque visualiza mejor que ninguna otra que la Semana Negra ha sabido ir cambiando de manera progresiva, continuada y sostenida. Se parece poco a cuando empezó, pero sigue siendo la misma porque no ha perdido la lealtad, la fidelidad y el compromiso con su vocación, que consiste en fomentar, difundir y promover la cultura formando una pequeña ciudad efímera que demuestra que la cultura es fiesta y vida por sí misma", desarrolló barrero, que adelantó que la 40.ª edición de la Semana Negra se desarrollará en el Arbeyal del 2 al 11 de julio de 2027.

"Una pequeña ciudad efímera"

Quien también se mostró muy satisfecho fue el concejal de Infraestructuras, Gilberto Villoria, que remarcó que "no fue sencillo hacer este cambio de ubicación, ya que hubo que conencer a la organización, a vecinos y a feriantes". "Queríamos marcar una evolución de la Semana Negra y la organización ha hecho todo de forma excelente. Hemos creado una nueva Semana Negra en la que lanzamos al mundo una imagen de una ciudad que mira al mar, industrial, moderna y sostenible", subrayó Villoria, quien apuntó que en el Arbeyal se logra que la cultura cuente con una posición central sobre la que giran el resto de elementos del festival. "Esperemos que siga en esta ubicación por muchos años y que la 40.ª edición sea mejor todavía", completó.

Por su parte, Montserrat López Moro ensalzó a la Semana Negra por "formar parte de la vida y la identidad de esta ciudad". Asimismo, hizo hincapié en la "ilusión" que ha generado su vuelta al Arbeyal. "Es una ubicación más amable y ordenada", manifestó la edil de Cultura.

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Antón García quiso felicitar a Miguel Barrero por lograr que "ya se vea su mano reflejada en el desarrollo del certamen". "Podemos decir que ha sido la mejor Semana Negra de la historia. Ha sido muy potente", culminó el director general de Acción Cultural del gobierno regional.