Serín celebra su tradicional "Día del Sociu"
La misa y la procesión dieron paso al reparto del bollu y a una comida en comunidad
Miguel Martin
Las mesas fueron llenándose poco a poco de empanadas caseras, tortillas, platos de embutido, botellas de sidra y vino y muchas ganas de compartir. Cada grupo aportó algo para poner en grupo y, entre un culín y otro, las conversaciones fueron alargando una sobremesa que, para muchos, es el momento más esperado del año. Así celebró Serín este domingo el «Día del Sociu», una tradición ligada a la fiesta sacramental que se celebra cada segundo domingo de julio.
Como manda la tradición, la celebración comenzó con la misa y la procesión. Después llegó el reparto del bollu y la botella de vino, un momento por el que pasaron alrededor de 300 personas, buena parte de los 410 socios con los que cuenta la asociación.
Sin grandes artificios, la fiesta volvió a girar en torno a una costumbre sencilla, llevar comida de casa, compartirla con quienes se sientan al lado y dejar que las charlas se alargue durante horas. Una fórmula que, un verano más, volvió a marcar una jornada de festejos en Serín.
Suscríbete para seguir leyendo
- La gijonesa Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
- Fallece Fran Rosal, encargado durante dos décadas del mítico Bulevar de Gijón
- Samuel Trabanco, gerente de Sidra Trabanco: 'Perdí la voz durante 6 años cuando el banco nos dejó sin un duro por culpa de un crédito de 175 millones de pesetas
- Locura en Gijón con Luis Enrique en la inauguración de la playa verde: 'Mi nombre aparece en los postes, pero yo veo el de mis padres; con humildad y trabajo, ellos me enseñaron el camino
- Herida una niña de 9 años en Gijón a la que se le quedó el brazo atrapado entre una escalera mecánica y la pared
- Atasco kilométrico en la autovía Minera: un accidente entre dos coches en un túnel moviliza a la Guardia Civil
- Samuel Trabanco, lagarero: 'Toda la vida vi traer manzana de Galicia y nunca oí en el chigre: ‘Esa sidra ye gallega’
- Gran revuelo en San Lorenzo por una trifulca: dos hermanos, con síntomas de ebriedad, denunciados por una pelea