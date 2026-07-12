Serín celebra su tradicional "Día del Sociu"

Las mesas fueron llenándose poco a poco de empanadas caseras, tortillas, platos de embutido, botellas de sidra y vino y muchas ganas de compartir. Cada grupo aportó algo para poner en grupo y, entre un culín y otro, las conversaciones fueron alargando una sobremesa que, para muchos, es el momento más esperado del año. Así celebró Serín este domingo el «Día del Sociu», una tradición ligada a la fiesta sacramental que se celebra cada segundo domingo de julio.

Como manda la tradición, la celebración comenzó con la misa y la procesión. Después llegó el reparto del bollu y la botella de vino, un momento por el que pasaron alrededor de 300 personas, buena parte de los 410 socios con los que cuenta la asociación.

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Sin grandes artificios, la fiesta volvió a girar en torno a una costumbre sencilla, llevar comida de casa, compartirla con quienes se sientan al lado y dejar que las charlas se alargue durante horas. Una fórmula que, un verano más, volvió a marcar una jornada de festejos en Serín.