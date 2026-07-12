Susto en Gijón: trasladan al Hospital de Jove a una mujer tras sufrir un golpe de calor en el Arbeyal

Susto en los alrededores de la playa del Arbeyal. Una mujer de 55 años tuvo que ser trasladada este mediodía al Hospital de Jove después de sufrir un golpe de calor cuando se encontraba paseando por la zona junto a su pareja.

La mujer empezó a sentirse mal en la zona de los puestos de la Semana Negra más próximos a las instalaciones del Club Natación Santa Olaya. Su marido contó con la ayuda de algunos viandantes y de trabajadores del certamen literario, quienes avisaron a los profesionales de Ambulancias.

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Al llegar, estos trabajadores se encontraron a esta vecina de La Calzada en el suelo tras haber sufrido el golpe de calor. Tras conseguir subirla a una camilla, los profesionales la trasladaron al principal centro sanitario de la zona oeste de Gijón.