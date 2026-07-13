Carreño, en contra de expropiar a vecinos por el tráfico al puerto de Gijón: "La alternativa era el vial soterrado y la tumbaron"

La compleja situación por la que pasan los vecinos de las parroquias del este de Carreño ha llevado a algunos vecinos a no ver con malos ojos la posibilidad de ser expropiados y reubicados en otras zonas, tal y como avanzó este domingo LA NUEVA ESPAÑA. Sin embargo, desde el gobierno liderado por Ángel García (IU) no quieren ni oír hablar de este tema, ya que consideran que el Ministerio de Transportes tiene que encontrar "una solución real" y presentar "un proyecto serio" que no afecte a la calidad de vida de los vecinos de Gijón ni a los de Carreño. "La solución que tuvieron que llevar era a cabo el vial soterrado. Si no quieren hacer eso, tendrán que plantearnos otra posibilidad que no sea la que hay ahora y que no implique más tráfico en El Empalme", apuntan fuentes del concejo vecino.

A raíz de la decisión de incluir el trayecto Aboño-Musel en la red de itinerarios de mercancías peligrosas, el tráfico ha aumentado de forma notoria en zonas como la rotonda de El Empalme generando un clima de tensión y enfado entre los residentes. "Ya había suficiente tránsito de camiones y ahora son más de 200 los que pasan a diario. Al mes van a ser más de 5.000", critican desde el Ayuntamiento de Carreño.

Desde el gobierno del concejo vecino están trabajando para activar "cuanto antes" la vía judicial contra una medida del Ministerio de Transportes frente a la que vecinos y Ayuntamiento van de la mano. "Nos gusta saber que los residentes estén de acuerdo con nosotros en dar todo tipo de pasos hasta que consigamos frenar lo que está ocurriendo", aseguran estas mismas fuentes.

Respecto a la posibilidad de que los vecinos a los que más les afecta el tráfico pesado sean expropiados, desde el gobierno de Carreño se muestran tajantes. "Ni lo pensamos ni lo planteamos. El Estado y el Principado tendrán que trabajar para dar con una solución. Ya tenían una que estaba hasta presupuestado y decidieron tumbarla. Carreño no tiene por qué verse afectado por aquella decisión que se tomó al dar marcha atrás al vial soterrado", agregan estas mismas fuentes.

Más allá de dejar clara esa postura frente a la cuestión de las expropiaciones, el gobierno del concejo vecino continúa dando pasos para hacer frente a lo que consideran un "sinsentido". Atendiendo a una petición lanzada previamente por la asociación de vecinos "El Filandón" de Carrió, el Ayuntamiento de Carreño activará desde esta semana una unidad móvil de control de la calidad del aire en El Bandín, en la parroquia de Carrió, junto a la rotonda de El Empalme.

Tras el traslado de los camiones con mercancías peligrosas de la avenida Príncipe de Asturias a Aboño, Carreño aceleró el proceso para medir la calidad del aire de una zona muy afectada por el tráfico. Según las fuentes consultadas, el Ayuntamiento de Carreño va a compartir una furgoneta con el de Corvera. El vehículo estará un semestre en una localidad y, los siguientes seis meses, en la otra.

Desde esta semana y durante los próximos tres meses, la unidad móvil aportará datos sobre cómo afecta la contaminación en las casas de Carrió. Después, la furgoneta estará ubicada los siguientes tres meses en el aparcamiento situado frente al bar La Gualta, a escasos metros de El Empalme, en la carretera GI-1.

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Será allí donde la unidad móvil medirá la cantidad de tráfico que soporta esa zona. "Tener esos datos nos servirá para conocerlos y utilizarlos en cualquier proceso judicial. Además, ya hay peritos analizando la zona", abundan desde el Ayuntamiento de Carreño.