El comité del hospital gijonés de Jove urge a la gerencia a "cumplir con los incrementos de plantilla que fueron acordados"

El comité del Hospital de Jove ha expresado este lunes su satisfacción ante las mejoras laborales anunciadas por el Servicio de Salud del Principado (Sespa), las cuales dan "por hecho que se aplicarán para el personal del hospital de forma inmediata cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Principado". Asimismo, el personal ha aprovechado para recordar que "todavía está pendiente el incremento de personal que se acordó con la gerencia en el convenio del centro".

A través de un comunicado, el comité de Jove celebra la extensión automática de las mejoras de jornada tras el acuerdo del Sespa. Además, estos representantes de los trabajadores destacan que "estas medidas se dan ya por conseguidas para toda la plantilla de Jove gracias al Artículo 14.1 de su convenio colectivo, que vincula de forma automática y directa su jornada anual efectiva con la de la sanidad pública asturiana".

Desde el comité ponen el foco en que "este acuerdo supondrá una mejora histórica en la calidad de vida y el descanso de dos colectivos clave tanto por la cuestión del solape de jornada como por la ponderación de las noches".

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Más allá de esta cuestión, el comité señala que "el hospital aún tiene tareas pendientes de su propia regulación interna". Los profesionales insisten en que "junto a estas nuevas medidas de jornada, la gerencia debe cumplir de forma definitiva con los incrementos de plantilla y contratación de personal que ya fueron acordados en el vigente convenio colectivo del centro y que aún no sé ha hecho realidad". Asimismo, ponen el foco en que continúan trabajando en la mesa de negociación para el desarrollo del cuarto grado de carrera profesional. "Este derecho económico y de reconocimiento, ya alcanzado en el convenio firmado en 2023, se encuentra aún pendiente de consolidación y aplicación definitiva para toda la plantilla", completan.