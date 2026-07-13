El conflicto laboral de Moreda Trefilerías va camino del Pleno: "Hay que garantizar la continuidad íntegra de la actividad de la factoría"

"Estratégico" e "imprescindible" son dos conceptos que se entrecruzan en la declaración institucional con la que se busca visibilizar el apoyo del Pleno de Gijón a la plantilla de Moreda Riviere Trefilerías, que está en huelga desde el pasado 12 de junio. La propuesta de declaración promovida por el grupo municipal de IU de cara a la sesión plenaria de este miércoles acompañará la presencia de miembros del comité de empresa en el salón de plenos y una movilización convocada en la plaza Mayor.

La declaración que se presenta manifiesta, por un lado, el apoyo de la Corporación a la plantilla y, por otro, insta a la dirección de la empresa y la representación legal de los trabajadores a intensificar la negociación para alcanzar "en el menor plazo posible" un acuerdo que garantice "la continuidad íntegra de la actividad en la factoría de Tremañes, la totalidad del empleo y una mejora de las condiciones laborales acorde con la evolución positiva de los resultados empresariales".

Para los munícipes resulta "estratégico el mantenimiento y el impulso de la actividad industrial para el desarrollo económico y social del concejo" y se estima "imprescindible preservar íntegramente" la actividad de esa factoría y su empleo. Los datos que se manejan en ese sentido hablan de 250 trabajadores fijos, a los que hay que sumar otros 80 de subcontratas, y más de 400 puestos indirectos repartidos por toda Asturias. Desde el Ayuntamiento no solo se pone en valor el pasado de una firma cuya trayectoria enlaza con la histórica Fábrica de Moreda también el presente de una empresa que exporta más del 70% de su producción fuera de España y que acaba de presentar la mejorar rentabilidad operativa de los últimos cuatro años.

Frente a ese escenario de solidez, un conflicto laboral surgido por cambios en el contrato relevo pero que para el comité de empresa ejemplifican un planteamiento empresarial que implica "recortes de plantilla y derechos laborales, devaluación salarial y la externalización de una parte de la actividad productiva".

La declaración se presentó ayer a la consideración de los grupos municipales de cara a su inclusión en el orden del día del Pleno que, excepcionalmente se va a celebrar este miércoles día 15. La convocatoria inicial era para el pasado día 8 pero los problemas surgidos por los fallos informáticos en la red municipal impidieron tramitar la convocatoria con normalidad y la falta de unanimidad de los grupos para mantener el día pero tramitando la convocatoria como urgente y extraordinaria acabó por llevar a un aplazamiento de una semana.