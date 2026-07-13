La Federación de pescaderías explicó en Lonja Gijón la acusada bajada del consumo de pescado por persona en Asturias y en España

El consumo de pescado por habitante en España, tanto el capturado en el mar como el que se produce en piscifactorías, lleva años cayendo, incluso en comunidades autónomas donde los productos del mar están arraigados en su gastronomía, como es el caso del Principado de Asturias. Los datos de ese retroceso, las causas y las medidas que podrían ayudar a revertir la situación las expuso este lunes la directora general de Fedepesca (la federación de asociaciones de pescaderías de España), María Luisa Álvarez, en Lonja Gijón-Musel, que organizó un encuentro organizado por la rula gijonesa sobre el consumo de pescado.

María Luisa Álvarez explicó que en 12 años el consumo de pescado en Asturias ha pasado de casi 30 kilos por persona y año a 22 kilos. Un descenso de 8 kilos que representa un retroceso de un 26%. Eso sí, los asturianos seguimos comiendo, en promedio, cuatro kilos más por persona y año que la media del conjunto de España, que está en menos de 18 kilos por persona y año. En el conjunto del Estado el retroceso también ha sido de ocho kilos por persona y año, en ese caso en una década, entre 2014 y 2024.

Unos descensos, tanto en Asturias como en España, que María Luisa Álvarez atribuye a varios factores sociales. Uno de ellos es que el aumento de la población en España tiene que ver en buena medida con la llegada de personas originarias de países "con otras costumbres gastronómicas" en las que el pescado tiene menos presencia, explica Álvarez en referencia a inmigrantes de países del Magreb o de Latinoamérica.

Otro factor es que la familia tradicional ha perdido peso frente a un aumento de personas que viven solas o adultos que comparten piso, en este caso en las grandes ciudades, agrega.

También influye, explica, que los productos del mar no sólo están compitiendo por el presupuesto de los consumidores con otros productos alimentarios, sino también con los hábitos. "Cada vez se hacen más gestiones on-line, se dedica más tiempo a las redes sociales y a las conexiones por streaming y se dedica menos tiempo a comprar y sobre todo a cocinar", explica María Luisa Álvarez. Añade en ese sentido que ya hay "ocho millones de españoles que no saben cocinar" y muchos otros que sólo conocen recetas con unas pocas especies, cuando en las pescaderías se ofrece una gran variedad y también con gran variedad de precios, incluyendo algunas muy asequibles, por debajo de los cinco euros el kilo. También vincula el descenso del consumo del pescado a que "también se está perdiendo el hábito de comer en compañía".

Ante esta realidad, la directora general de Fedepesca avisa de que "estamos perdiendo a marchas forzadas una dieta que abanderamos", con una tendencia a sustituirla por productos precocinados procesados.

¿Qué hacer ante esto? María Luisa Álvarez explica lo que está reclamando Fedepesca al Gobierno: "que pongan como obligatoria la educación nutricional en los colegios y que eliminen el IVA de alimentos muy saludables como es el caso del pescado, sobre todo teniendo en cuenta que el coste para la sanidad pública de las enfermedades vinculadas a una mala alimentación en España", sostiene.

Otras medidas que reclaman son las campañas de promoción institucionales para que los productos del mar se pongan "en el radar de los consumidores", dado que se trata de productos "sin grandes marcas". A eso añaden que deben tomarse medidas para defender las dietas mediterráneas y atlántica.

Campaña de Principado

En cuanto a la promoción del consumo de pescado, el director general de pesca marítima del Principado, José Enrique Plaza, señaló en la misma jornada que la campaña de promoción "Bueno, Bonito y Bocarte", ha alcanzado las 464.000 personas en redes sociales, muy por encima de las 150.000 que se habían establecido como objetivo para la promoción del consumo de ambas especias en sus respectivas costeras.

Plaza también explicó en la mesa redonda en la que participó -junto a María Luisa Álvarez y el pescadero Bernard Batalla, moderada por la gerente de Lonja Gijón, Isabel Pacios- que entre diciembre y enero estará listo el primer borrador del plan de relevo generacional que están desarrollando junto a la Red Asturiana de Desarrollo Rural.

La jornada concluyó con un showcooking y degustación de platos elaborados con bonito.