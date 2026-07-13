El tardeo de la Semana Negra de Gijón, una experiencia novedosa que convence y "tiene gran futuro": "Ha sido un éxito y no ha generado molestias"

Cuando a principios de año el Ayuntamiento confirmó que planificaba el traslado de la Semana Negra hacia El Arbeyal, los vecinos de la zona mostraron cierto recelo por la posibilidad de que se generasen excesos de ruidos y problemas de limpieza. Para evitar por todos los medios esas problemáticas, el Ayuntamiento y la organización apostaron por un formato más familiar, orientado hacia el tardeo en terrazas como las de Begoña y en el que primase la actividad cultural. Una vez finalizada la 39.ª edición, tanto los profesionales implicados en el certamen como los vecinos se muestran satisfechos del resultado obtenido en el regreso del festival literario al paseo de esta playa de la zona oeste. "Ha sido una experiencia muy positiva. Nuestro objetivo era que la Semana Negra conviviera con los vecinos y revitalizara esa zona de Gijón y se ha conseguido", aplaude el director del certamen, Miguel Barrero.

Desde la asociación vecinal "Alfonso Camín" de La Calzada tuvieron claro desde enero que la vuelta de la Semana Negra al Arbeyal podía ser "buena" si giraba todo en torno al apartado cultural y no se generaban molestias a los residentes de la zona ni suciedad en el arenal. Ana Salas, la responsable del área de Cultura en la entidad vecinal de La Calzada, manifiesta que en ese sentido el certamen "ha sido un éxito". "Al apostar por el tardeo se ha logrado que la cultura fuera lo importante. La gente ha quedado muy contenta, ya que había buen ambiente y se respetaban los niveles de la música", desarrolla Salas, que agrega que "lo que nos está diciendo la gente es que les ha parecido una edición más ordenada y limpia que las anteriores en Naval Azul".

Miguel Barrero, por su parte, subraya que "queríamos orientar la parte de ocio del certamen hacia el tardeo porque es lo que pide esta época y porque de esa manera se facilita que el festival sea amable y armonioso en lo social". Además, el director de la Semana Negra apunta que "la ubicación es perfecta para ese formato". "Como el paseo es una especie de curva que mira al mar, eso propicia que la gente camine por la zona y se facilite ese modo de entender el ocio", expresa Barrero.

De cara a la cuadragésima edición, tanto el director del certamen como el resto de los integrantes de la organización ya tienen en mente algunas mejoras que entienden que potenciarán esta "renovada" Semana Negra. "Por la inercia de los últimos años y debido a que en el programa aparecía que abríamos a las 17.00 horas por la parte cultural, la gente no acudía tanto al mediodía, cuando sí estaba abierta la parte hostelera. Entonces, esa es una de las cosas que se corregirá para darle más difusión a esa apertura a mediodía", abunda Barrero, que confía en que "a medida que la gente interiorice esos horarios, seguro que muchos acudirán al vermú o incluso a comer".

La opinión de los taxistas

Uno de los sectores que también esperan cada año la llegada de la Semana Negra es el de los taxistas. Los presidentes de Radio Taxi Villa de Jovellanos y Radio Taxi Gijón, Faustino Roque e Isaac Menéndez, respectivamente, se mostraron de acuerdo a la hora de ensalzar la planificación del certamen que acaba de llegar a su fin.

Menéndez incidió en que el tardeo les permitió contar con servicios durante una franja horaria más extensa que en las anteriores ediciones. "A partir de las cuatro de la tarde ya empezábamos a llevar a clientes hacia aquella zona", asegura Menéndez, que hace hincapié en que "fue clave que la gente sepa que en Cuatro Caminos tenemos una parada fija de taxis". "Eso ayuda mucho. En general, se ha trabajado bastante y muchos compañeros nos hemos visto beneficiados", culmina el presidente de Radio Taxi Gijón.

Faustino Roque argumenta que "el cambio de ubicación ha sido positivo". "Hubo días en los que coincidió con otras citas como Metrópoli o Gijón Life. Entonces, durante esas jornadas hacíamos trayectos que eran casi de una punta a otra de la ciudad y se trabajaba bien. Además, creemos que los autobuses han estado muy operativos y no hubo problemas de tráfico ni en horas punta", remarca el líder de Radio Taxi Villa de Jovellanos, para quien el Arbeyal "es una opción mucho mejor que otras de las que se hablaba en su momento, como Marina Civil".