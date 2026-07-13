El no de Vox al apoyo del Pleno a Mar de Niebla: "También hay pintadas en nuestras sedes y no hay declaraciones institucionales"

Vox "no pone en duda" la labor que hacen entidades del tercer sector como Mar de Niebla, "condena, como no podía ser de otra manera" y se desvincula de actos vandálicos como el sufrido por la entidad en el local de La Calzada que están reformando para desarrollar en él un proyecto de cocinas comunitarias pero no va a apoyar "por su politización y carga ideológica" la declaración institucional con la que el Pleno de Gijón va a oficializar su apoyo a Mar de Niebla y mostrar su más "enérgica repulsa hacia los discursos que promueven la aporofobia y el odio contra las personas vulnerables".

Esos fueron los tres mensajes que lanzó la portavoz municipal de Vox, Sara Álvarez Rouco, en una comparecencia pública a pocas horas del Pleno y después de que desde diferentes sectores se hubiera vinculado el acto vandálico con el vídeo realizado unos días antes por la edil delante del local denunciando la realización de las obras sin permiso y calificando a Mar de Niebla de "chiringuito de las izquierdas". Tras ese vídeo, y recibir una invitación de la entidad, Rouco se ha comprometido a reunirse con el equipo de Mar de Niebla para conocer sus proyectos. Pero no con la declaración institucional a su favor.

Álvarez Rouco asegura que se limitaron a dar voz a los vecinos del entorno que se oponen al proyecto. Primero con una pregunta en comisión el 19 de junio donde el edil de Urbanismo confirmó que la licencia de obras aún no había sido concedida y luego con el vídeo que colgaron en sus redes sociales. "Y ahí acaba la actuación de Vox. Nada más. Fin. Lo que viene después es politización, es carga ideológica y justificaciones innecesarias sobre una labor, la de las entidades del tercer sector, que nadie pone en duda", explicó la edil de Vox pensando en la declaración institucional, que impulsaron inicialmente IU y Podemos, cuyo texto inicial modificó Foro y que, en principio, apoyarán todos los grupos políticos menos Vox.

Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox. / Ángel González

"¿Qué hubo pintadas? Pues serán unos individuos descontrolados. Que nos lo diga a nosotros que también se hacen en nuestras sedes y no hay declaraciones institucionales de apoyo", concretó Álvarez Rouco, que dio un paso más en su reproche a los grupos que apoyan la declaración institucional: "Si llaman discursos de odio a las protestas legítimas de los vecinos ya nos parece un despropósito. Es una manera de desenfocar un problema. Algo muy habitual en los partidos de izquierdas y quienes los apoyan. Una declaración institucional nunca debería servir para construir un relato, ni señalar a quienes discrepan de determinadas políticas públicas. Esto es una sobreactuación y no tiene sentido firmarla".

Una calle para Miguel Ángel Blanco y "menos para comunistas"

Sí defenderá Vox en el Pleno dos proposiciones: una a favor de programas de formación y orientación laboral en materia de defensa y otra para simplificar la normativa aplicable desde el Ayuntamiento. Una apuesta por el principio de desregulación que defiende Vox y que, dijo Álvarez Rouco, "no es quedarse sin normas. Es tener menos pero más claras y no tratar al ciudadano como un sospechoso al que hay que vigilar de cerca".

Por otro lado, y al cumplirse 29 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, Sara Álvarez Rouco, recordó al gobierno local que está pendiente desde 2017 el ruego aceptado en el Pleno para darle el nombre de un espacio público en Gijón a quien fuera edil del PP en el País Vasco asesinado por ETA. El ruego inicial fue presentado por el PP cuando estaba en la oposición. Y lo volvió a reiterar en comisión ante el anterior equipo de gobierno. "Desde Vox solicitamos que se cumpla el acuerdo plenario. Menos inauguraciones para comunistas y más para defensores de la libertad", remató.