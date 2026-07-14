"Castiga a quien no provoca la contaminación": la razón del no de Vox a la ordenanza de la zona de bajas emisiones de La Calzada

La concejala de Vox, Sara Álvarez Rouco, solo presentará una enmienda a la ordenanza que regulará la zona de bajas emisiones (ZBE) de La Calzada. Solo una pero contundente ya que solicita su reformulación íntegra. "La mejora de la calidad del aire es un objetivo que compartimos y una obligación legal que debe cumplirse. Lo que rechazamos es este modelo porque no acredita suficientemente que las restricciones que impone sean necesarias, eficaces y proporcionadas", argumenta Rouco. El PSOE tampoco comparte, aunque por motivos bien distintos, esta ordenanza por lo que ya anunció que no presentará enmiendas al documento aprobado por el gobierno de Foro y PP.

La ordenanza presentada por el edil forista de Tráfico, Pelayo Barcia, limita las restricciones de tráfico y estacionamiento a la activación de ciertos niveles del protocolo por episodios en la zona oeste y deriva a 2029 culquier multa económica ante la falta de una alternativa al paso de camiones por La Calzada. La ZBE de La Calzada se tramitó con el anterior equipo de gobierno y se desarrolló en base a fondos europeos. La falta de una ordenanza ha sido la razón de que no se haya puesto aún en marcha pese a que toda la operativa lleva meses colocada en las calles.

Desde Vox se reivindica que "no se puede combatir la contaminación castigando a quienes no la provocan. El principal problema de la zona oeste está vinculado a la actividad industrial, portuaria y al tráfico pesado. Sin embargo, l aordenanza termina imponiendo las restricciones a vecinos, trabajadores, comercios y pequeñas empresas", sentenció la edil.